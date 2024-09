Země tvrdá jako beton. Olomoučtí hrobníci bodovali na soutěži v kopání jam

Na soutěž přijelo 25 týmů hrobníků z Maďarska, Chorvatska, Slovenska a České republiky.

„Město Pécs je partnerským městem Olomouce. U příležitosti 120. výročí založení Obecních hřbitovů v Pécsi nás vedení města oslovilo, zda by se naši hrobníci nezúčastnili, protože kvůli výročí udělali soutěž poprvé jako mezinárodní,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Viktor Tichák.

Hrobníci z příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce na nabídku kývli. „Bylo to vůbec poprvé, že jsme vyjeli služebně do zahraničí,“ sdělil člen úspěšného týmu Josef Václavík.

Byla to tvrdá šichta

Hrobníci měli za úkol zaměřit, vykopat, zaházet a esteticky upravit hrobové místo. „Na vykopání jsme měli dvě hodiny, na zaházení hrobu a úpravu dalších patnáct minut,“ popsal Václavík.

Pro závodníky to podle něj byla tvrdá šichta. „V Pécsi prý už měsíc a půl nepršelo, takže hlína byla skoro do jednoho metru hodně tvrdá,“ vyprávěl Václavík. Hrobníci se museli ve velkém vedru dostat do předepsané hloubky 160 centimetrů.

Olomoucký tým ve složení Josef Václavík a Martin Novák zapsal celkový čas 1:48 minut. V pořadí týmů byli třetí nejlepší. „Sáhli jsme si opravdu na dno svých sil,“ podotkl Václavík.

Z magistrátu se dostalo reprezentantům města velké pochvaly. „Už když se tento projekt domlouval, byl jsem nadšený. Zaměstnanci hřbitovů města Olomouce předvedli, že svou práci umí udělat rychle a kvalitně a naše město skvěle reprezentovali,“ ocenil Tichák.