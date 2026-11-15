Soukromá poliklinika SPEA v Olomouci zprovoznila automatizovanou laboratorní linku, která zvýší kapacitu její laboratoře a zrychlí dostupnost výsledků rozboru odebraných vzorků. Laboratoř nyní zpracuje přibližně 750.000 vyšetření ročně, během tří let chce jejich počet zvýšit o 30 procent. ČTK to sdělil jednatel SPEA Olomouc Ilja Spurný.
Nová linka propojuje biochemická a imunochemická vyšetření s automatizovanou manipulací se zkumavkami. Systém je dokáže odvíčkovat a po zpracování znovu uzavřít, urgentní vzorky může zpracovat přednostně. Poliklinika SPEA je podle Spurného druhým zdravotnickým zařízením v Česku, které má systém vybavený modulem Sealer pro automatické uzavírání zkumavek. Nová linka zároveň vytvoří prostor pro rozšíření spektra laboratorních metod a spolupráci s dalšími lékaři v regionu.
"Modernizaci laboratoře nevnímáme jako investici do jednoho přístroje. Je to investice do dostupnosti a návaznosti zdravotní péče v Olomouci. Chceme, aby pacient mohl co nejvíce potřebných služeb vyřídit na jednom místě a aby lékař měl k dispozici kvalitní diagnostické zázemí, které odpovídá současným nárokům na ambulantní medicínu," uvedl Spurný.
Podle polikliniky nová technologie umožní zpracovávat větší množství vzorků v kratším čase. Díky tomu se sníží závislost polikliniky na přepravě vzorků do externích laboratoří. Pacienti tak mohou v jednom zařízení absolvovat lékařské vyšetření a odběr, z něhož jdou vzorky přímo k laboratornímu zpracování.
"Automatizace nám umožňuje zvládnout větší objem práce a současně omezit množství rutinních manuálních úkonů. Pro laboratoř je důležité, že pracovníci mohou věnovat více času odborné činnosti a kontrole kvality. Pro lékaře je zase zásadní spolehlivost a dostupnost výsledků," uvedla vedoucí laboratoře Lenka Smékalová.
Společnost SPEA Olomouc funguje od roku 1996. Na poliklinice na náměstí Národních hrdinů provozuje specializované ambulance a ordinace praktických lékařů, vlastní laboratoř, zobrazovací pracoviště a lékárnu.