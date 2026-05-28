Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Vstupenka vyjde diváky na rovnou stokorunu a celý výtěžek poputuje na podporu dvou rodin právě z Hněvotína a Leštiny. Finanční pomoc dostane desetiletý Jirka Kreuz z Leštiny, který trpí Duchennovou svalovou dystrofií, z druhé zmíněné obce pak rodina Zíkova. Maminka se léčí s onkologickým onemocněním, tatínek je po cévní mozkové příhodě a dcera Veronika se pere s autismem.
„Je to skvělá příležitost, jak spojit příjemné s pomocí potřebným. Pro oba týmy, které vyhrály poháry ve svých okresech, je to odměna. Budou si moct vyzkoušet prvoligové zázemí na stadionu Sigmy a zahrát si o další trofej,“ říká předseda Okresního fotbalového svazu Olomouc Jakub Beneš.
„Zároveň jsme chtěli prostřednictvím této akce ukázat, jak fotbal může spojovat a pomáhat potřebným. Veškerý výtěžek z utkání poputuje na pomoc dvěma rodinám z obcí obou finalistů,“ doplnil předseda OFS Šumperk Robert Šrejma.
„Chtěl bych poděkovat OFS, že se takovou akci podařilo uspořádat, moc se těšíme,“ uvedl předseda Sokola Leština Michal Kejík.
Osobní přesah pro jednoho z trenérů
Poselství duelu si pochvaluje i trenér Hněvotína Juraj Šulc. „To, že můžeme někomu pomoct, je skvělá a důležitá věc. Zahrát si na Andrově stadionu pro nás bude velký zážitek, zároveň ale nepůjde jen o fotbal a výsledek. Je perfektní, že se to podařilo domluvit,“ vzkázal.
„Andrův stadion je pro mě osobně mystické místo se symbolikou. V tom, že můj prapradědeček spoluzakládal hejčínský fotbal, ze kterého se pak stala Sigma Olomouc. Zároveň maloval pro pana Andera a jeho firmu ASO reklamní plakáty. Můj strýc zase pracoval v projekční kanceláři s panem Brücknerem,“ dodal trenér Šulc.
Jeho tým si proklestil cestu až do zápasu o Superpohár přes Bělkovice B (2:0), Štěpánov (2:0) a Moravský Beroun (4:0). Leština postoupila přes Úsov (2:0), Vikýřovice (4:2), Písařov (2:0) a Jindřichov (7:0).
„Bude skvělé zahrát si na Andrově stadionu. Pro mě osobně je to velký svátek, dostat se tam jako amatér. Bude to pocta a věřím, že i pro moje spoluhráče,“ prohlásil před zápasem zkušený Aleš Paraska z Leštiny.
„My tady u nás v Leštině máme Jirku Balcárka, který toho za Sigmu hodně odehrál, já pamatuju spíš ty starší borce právě z jeho éry jako Vaniaka, Kotůlka a další. Zahrát si na stejném hřišti bude super. Navíc ještě pomůžeme dobré věci,“ dodal.
Na zápas bude otevřena západní tribuna Androva stadionu. Utkání také bude živě vysílat kanál Oneplay Sport. Vstupenky jsou k dispozici na portálu Enigoo. Andrův stadion už v minulosti podobný mač hostil, v roce 2024 se zde uskutečnilo finále krajského poháru mezi Olešnicí u Bouzova a Čechovicemi.