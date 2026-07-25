Správa CHKO buduje na Keprníku kamenný chodník, práce potrvají měsíc

Na turistické stezce na vrchol hory Keprník v národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník budují stavaři kamenný chodník. Cílem je podle Správy CHKO Jeseníky zamezit erozi, usměrnit návštěvníky a omezit poškozování okolních cenných biotopů. Práce se týkají přibližně 240 metrů dlouhého úseku mezi rozcestím Pod Keprníkem a vrcholem hory, uvedla na webu Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Pohyb strojů a budování štětové cesty vyvolaly kritiku na sociálních sítích.
Opravovaný úsek stezky patří podle ochranářů mezi nejvíce zatěžované části rezervace. "Ročně tu projdou desítky tisíc návštěvníků. Podle záznamů z automatických sčítačů to bylo v roce 2025 téměř 60.000 lidí. Návštěvnost má s drobnými výkyvy stoupající tendenci. V roce 2010 byla třetinová," popsali ochranáři.
Turistická stezka ze sedla Pod Keprníkem na vrchol hory je dlouhá 1,3 kilometru. Upravovaný úsek cesty má délku zhruba 240 metrů a zahrnuje nejproblematičtější úsek se zakončením u frekventovaného rozcestí.
Původní stezka vykazovala v tomto úseku podle ochránců přírody známky počáteční degradace, které bylo třeba předejít. Na urychlující erozi mají podle odborníků vliv nejen vysoká návštěvnost, ale i četnější výskyt přívalových dešťů.
Stavba vyvolala na sociální síti kritické ohlasy, podle některých podobná cesta do hor nepatří, lidem se nelíbí ani pohyb těžké techniky v oblasti či termín během turistické sezony. AOPK argumentuje tím, že úprava cesty spočívá ve zpevnění povrchu tradiční metodou takzvaného štětování, což je dláždění z kamene kladeného svisle nasucho. Podle agentury tato technologie umožňuje lepší vsakování vody a spolu s kamennými svodnicemi omezuje odtok při přívalových deštích. Obdobné řešení se podle správy používá také v jiných horských chráněných územích, například v Krkonošském národním parku nebo v CHKO Beskydy.
AOPK v reakci na kritiku uvedla, že úprava stezky je v souladu s plánem péče o národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník, který doporučuje stabilizaci nejvíce zatěžovaných úseků turistických tras. Podle ochranářů stavební úřad posoudil záměr jako opravu a udržovací práce na stávajícím chodníku, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení. Agentura poukázala i na to, že štětování je tradiční řemeslnou metodou s vysokým podílem ruční práce, stroje jsou na místě využívány pouze k přepravě materiálu a hrubé přípravě podloží.
Práce by měly trvat přibližně měsíc. Hodnota veřejné zakázky je 2,87 milionu korun bez DPH. AOPK plánuje v dalších letech obdobně upravit i další vytížené turistické trasy v Jeseníkách.