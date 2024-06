Měla to být má poslední cesta, řekl řidič souzený za střet s vlakem. Přiznal vinu

Soud tak nebude provádět dokazování a během dneška by měl padnout rozsudek.

„Jsem si vědom, co se stalo, je mi nesmírně líto, že jsem původcem tohoto činu. Je to mé osobní velké zklamání. Během desítek let jsem nezpůsobil žádnou dopravní nehodu. Mám těžce nemocnou manželku, rozhodli jsme se, že už nebudu jezdit a nebudu pracovat. Ten den to měla být moje poslední cesta,“ uvedl pětašedesátiletý Roman Baksalara.

Řidič u soudu uvedl, že přijíždějící vlak nezaregistroval, na přejezdu jej oslepilo slunce. Podle vlastních slov proto přehlédl světelný signál a ani zvukovou výstrahu neslyšel. U soudu vyjádřil lítost.

Řidič se omluvil

„Chtěl bych se omluvit všem, kteří museli prožít nesmírný strach. Především bych se chtěl omluvit strojvedoucímu, který vlak v ten den řídil. Chtěl bych se omluvit i lidem, kteří v dané části města bydlí a nevěděli, co se stalo. Osobně velmi těžce nesu, co se stalo, je to pro mě osobní zklamání,“ vypověděl obžalovaný.

Jako řidič kamionu pracoval Baksalara 15 let. V den nehody měl jet do Poznaně, tam vyložit náklad, další nabrat a vrátit se na Slovensko. Olomoucí jen projížděl. Trasu jezdil jenom zřídka, přes centrum se rozhodl jet, protože to měla být nejrychlejší trasa. Od nehody neřídil ani osobní auto, k soudu přijel autobusem.

„Cítím se vinen, spáchal jsem přestupek. Kromě toho, že jsem profesionální řidič, jsem i obyčejný člověk, který s sebou nese zodpovědnost za své činy,“ řekl obžalovaný muž.

Muž již od října nepracuje, žije již ze starobního důchodu. U soudu uvedl, že se stará o matku, která trpí Alzheimerovou chorobou.

Vlak i kamion se po střetu rozhořely

Nehoda se stala loni 17. října v olomoucké části Bělidla na periferii města, na přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací, která byla podle Drážní inspekce v době nehody funkční.

Vlak i kamion po střetu začaly hořet, několik lidí bylo lehce zraněno. Nehoda nakonec neskončila tragicky, zásluhu na tom měla pohotová reakce vlakvedoucího a svědka, který včas pomohl lidem z hořící soupravy do bezpečí. Škodu Drážní inspekce vyčíslila na více než 44 milionů korun.

Řidič kamionu, který převážel kovové součástky k nábytku, jel od městské části Hodolany. Podle policie se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a na přejezd vjel na červenou, kde se srazil s projíždějícím osobním vlakem.

Po nárazu do vlaku vypukl mohutný požár, kamion protrhl jeho palivovou nádrž. Plameny se vzápětí rozšířily na celou nákladní soupravu, osobní vlak a automobil, který přijel k přejezdu z opačného směru než kamion. Ve vlaku cestovalo zhruba 30 lidí.

Nehoda výrazně zasáhla i do provozu tramvajové trati, která vede přes tento přejezd. V úseku mezi olomouckým hlavním nádražím a Pavlovičkami byla mimo provoz téměř měsíc, dopravu zajišťovaly autobusy.

17. října 2023