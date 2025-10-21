Nehoda se stala na silnici č. I/44 mezi obcemi Libivá a Vlachov.
„Řidič vozidla Audi v seniorském věku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměrné části vozovky, kde čelně narazil do převozové sanitky,“ popsala šumperská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
V té době vezla sanitka tři pacienty. „Naštěstí nikdo z nich nebyl zraněn,“ sdělila Zajícová.
Bez zranění vyvázl také řidič sanitky. „Zraněn byl řidič a jeho spolujezdec z osobního vozidla. Oba řidiči se podrobili na místě dechové zkoušce. Výsledek byl u obou negativní,“ řekla policejní mluvčí.
Hmotná škoda na obou vozidlech byla předběžně odhadnuta na 580 tisíc korun.