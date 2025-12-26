Osobní vlak na železničním přejezdu v Olomouci srazil a usmrtil člověka

Neštěstí se stalo na trati z Olomouce do Šumperka, a to v úseku mezi olomouckým hlavním nádražím a obcí Bohuňovice. V daném úseku je v regionální dopravě zavedená náhradní autobusová doprava. Událost se podle webu Českých drah stala po 15:00, omezení by mělo trvat do zhruba 17:20.
Vlak člověka srazil na železničním přejezdu v olomoucké části Chválkovice. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. Okolnosti události prošetřujeme,“ uvedla mluvčí.
