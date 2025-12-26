Osobní vlak na železničním přejezdu v Olomouci srazil a usmrtil člověka

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:12
Osobní vlak srazil v pátek odpoledne v Olomouci člověka. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekla policejní mluvčí Marie Šafářová. Ve vlaku cestovalo přibližně 80 lidí, nikdy z nich nebyl zraněný. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Neštěstí se stalo na trati z Olomouce do Šumperka, a to v úseku mezi olomouckým hlavním nádražím a obcí Bohuňovice. V daném úseku je v regionální dopravě zavedená náhradní autobusová doprava. Událost se podle webu Českých drah stala po 15:00, omezení by mělo trvat do zhruba 17:20.

Vlak člověka srazil na železničním přejezdu v olomoucké části Chválkovice. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. Okolnosti události prošetřujeme,“ uvedla mluvčí.

