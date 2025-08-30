Vlak v Lipníku nad Bečvou srazil člověka. Provoz na trati byl přerušený

Neštěstí se stalo po 14:30 poblíž železničního přejezdu v Bohuslávské ulici v Lipníku nad Bečvou. „Osoba na místě utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Okolnosti případu policie vyšetřuje, podle mluvčí ale zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění.
Kvůli odstraňování následků neštěstí a jeho vyšetřování byl v místě nehody přerušený provoz vlaků. Pro vybrané dálkové spoje byla zajištěna náhradní autobusová doprava, která do obnovení provozu na trati vozila cestující mezi stanicemi Prosenice a Drahotuše.
Trať číslo 271, na které se neštěstí stalo, je důležitou železniční spojnicí mezi středem a severem Moravy. Je součástí druhého a třetího železničního koridoru.
