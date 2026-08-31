„Na mostu číslo 4563 v obci Stará Červená Voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během nich došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Výsledkem byl podle něj hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, mřenek mramorovaných a pstruhů obecných.
„Jeseničtí kriminalisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ doplnil Herzán.
Jak připomněla ČTK, ve Staré Červené Vodě kvůli rekonstrukci stejného mostu zasahovala policie již před třemi týdny, neboť tam dělníci při jeho bourání našli výbušnou kyselinu pikrovou. Trhavina byla do mostu nastražena pravděpodobně v minulosti během válečných konfliktů. Pyrotechnici ji zlikvidovali řízeným odpalem na bezpečném místě.
|
11. srpna 2026