Radniční ulice bude uzavřena z Masarykova náměstí ke Školnímu náměstí. „Mimo vozidel stavby, autobusu a zásobování je provoz na silnici uzavřen. Výjezd z Masarykova náměstí tak bude možný pouze ulicí Janáčkova kolem synagogy,“ popsal mluvčí.
Cílem oprav věže je zpřístupnit její ochoz. „V rámci opravy věže Staré radnice proběhnou konstrukční úpravy ochozu věže, aby mohl být opět zpřístupněn. Dělníci zbourají betonový chodník na ochozu věže a opraví tam i hydroizolační vrstvy,“ popsal.
„Bude tam také osazena nová měděná okapnička (prvek, který se používá k odvádění vody – pozn. red). Betonový chodníček bude mít hlazený povrch a bude opatřen šedým epoxidovým nátěrem,“ prozradil mluvčí.
„Dojde také k restaurování korouhve včetně báně. To bude spočívat v demontáži kopule, tubusu a korouhve do restaurátorské dílny. Na střeše věže bude položena i nová měděná krytina. Při zpětné montáži korouhve bude prověřen stav hrotice – tu bude nutno pravděpodobně nahradit,“ vyjmenoval Bakovský.
Podle odborníků byl krov radniční věže napaden dřevokaznými houbami. „Stalo se to v důsledku zatékání do konstrukcí a degradace prvků krovu. Dřevěné konstrukce krovu budou sanovány – poškozené prvky opraveny řemeslnými tesařskými postupy a krov bude plošně chemicky ošetřen,“ popsal.
Projekt nazvaný Obnova věže staré radnice spolufinancuje ministerstvo kultury, přičemž opravy budou stát dohromady přes čtyři miliony korun.
12. dubna 2018