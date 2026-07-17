Stará Voda na Libavé bude hostit tradiční svatoanenskou pouť, potrvá tři dny

Kostel svaté Anny a Jakuba ve Staré Vodě na hranici vojenského újezdu Libavá na Olomoucku bude hostit příští týden anenskou pouť, která má více než pětisetletou tradici. Od pátku do neděle nabídne nejen bohoslužby, ale i koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi, řekli ČTK pořadatelé. Barokní kostel z konce 17. století je jedinou dochovanou stavbou připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Kostel se pak stal terčem při výcviku sovětské a československé armády.
Zástupci olomouckého arcibiskupství považují Starou Vodu za mimořádné místo s bohatou historií. "Po staletí bylo cílem poutníků z širokého okolí a ve druhé polovině 20. století pak svědkem bolestných dějin poznamenaných dvěma totalitami. Obnova poutní tradice na tomto místě tak není jen návratem k duchovním kořenům regionu, ale také znamením smíření a naděje - dokladem toho, že hodnoty, které vyznáváme, mohou lidem pomoci přenést se i přes ty nejtěžší historické zkoušky," řekl dnes ČTK mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
Svatoanenské triduum začne příští pátek v 18:00 poutní mší svatou, kterou bude sloužit Antonín Pechal. "Po mši svaté bude následovat tradiční a působivý světelný průvod ke Královské studánce," uvedli pořadatelé akce na stránkách olomouckého arcibiskupství.
Sobotní program zahájí v 8:00 ranní chvály s rajhradskými benediktiny, následovat bude hlavní poutní mše svatá, kterou odslouží generální vikář Ladislav Švirák. Součástí této slavnosti bude také žehnání restaurovaných alegorií světadílů Afriky a Ameriky z roku 1688. V plánu je v sobotu i benefiční koncert na záchranu stropu chrámu.
Vyvrcholení tridua, čímž se označuje třídenní období zvláštních pobožností, připadá příští neděli na samotný svátek sv. Anny. "Po ranních chválách a polední modlitbě Anděl Páně bude neděle patřit folkloru a slavnostnímu zakončení," doplnili pořadatelé. Ve 13:30 vystoupí Hanácký mužský sbor Rovina s benefičním koncertem. Závěrečná poutní mše svatá se uskuteční v 15:00, sloužit ji bude novoříšský opat Marian Rudolf Kosík. Při bohoslužbě také posvětí sedm nových zvonů. Celý program zakončí pásmo písniček z Hané a Záhoří.
Poutě ve Staré Vodě mají více než pětisetletou tradici, během staletí se jich dotýkala různá omezení. Samotná obec zanikla po roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva a stala se součástí vojenského újezdu Libavá. Zachoval se pouze rozsáhlý poutní kostel, který byl zdevastován pobytem československé a posléze sovětské armády. Součástí vojenského újezdu byl kostel do roku 2015, po změně jeho hranic a vyčlenění nových obcí patří od 1. ledna 2016 k Městu Libavá.
Místo se postupně obnovuje. Do kostela se podařilo navrátit část původního mobiliáře včetně hlavního oltářního obrazu, pravidelně se v něm konají bohoslužby. Loni v prosinci se zde uskutečnila poprvé po 80 letech půlnoční mše svatá.