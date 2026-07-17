Stará Voda na Libavé bude hostit tradiční svatoanenskou pouť, potrvá tři dny

Autor: ČTK
  12:31aktualizováno  12:31
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kostel svaté Anny a Jakuba ve Staré Vodě na hranici vojenského újezdu Libavá na Olomoucku bude hostit příští týden anenskou pouť, která má více než pětisetletou tradici. Od pátku do neděle nabídne nejen bohoslužby, ale i koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi, řekli ČTK pořadatelé. Barokní kostel z konce 17. století je jedinou dochovanou stavbou připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Kostel se pak stal terčem při výcviku sovětské a československé armády.

Zástupci olomouckého arcibiskupství považují Starou Vodu za mimořádné místo s bohatou historií. "Po staletí bylo cílem poutníků z širokého okolí a ve druhé polovině 20. století pak svědkem bolestných dějin poznamenaných dvěma totalitami. Obnova poutní tradice na tomto místě tak není jen návratem k duchovním kořenům regionu, ale také znamením smíření a naděje - dokladem toho, že hodnoty, které vyznáváme, mohou lidem pomoci přenést se i přes ty nejtěžší historické zkoušky," řekl dnes ČTK mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Svatoanenské triduum začne příští pátek v 18:00 poutní mší svatou, kterou bude sloužit Antonín Pechal. "Po mši svaté bude následovat tradiční a působivý světelný průvod ke Královské studánce," uvedli pořadatelé akce na stránkách olomouckého arcibiskupství.

Sobotní program zahájí v 8:00 ranní chvály s rajhradskými benediktiny, následovat bude hlavní poutní mše svatá, kterou odslouží generální vikář Ladislav Švirák. Součástí této slavnosti bude také žehnání restaurovaných alegorií světadílů Afriky a Ameriky z roku 1688. V plánu je v sobotu i benefiční koncert na záchranu stropu chrámu.

Vyvrcholení tridua, čímž se označuje třídenní období zvláštních pobožností, připadá příští neděli na samotný svátek sv. Anny. "Po ranních chválách a polední modlitbě Anděl Páně bude neděle patřit folkloru a slavnostnímu zakončení," doplnili pořadatelé. Ve 13:30 vystoupí Hanácký mužský sbor Rovina s benefičním koncertem. Závěrečná poutní mše svatá se uskuteční v 15:00, sloužit ji bude novoříšský opat Marian Rudolf Kosík. Při bohoslužbě také posvětí sedm nových zvonů. Celý program zakončí pásmo písniček z Hané a Záhoří.

Poutě ve Staré Vodě mají více než pětisetletou tradici, během staletí se jich dotýkala různá omezení. Samotná obec zanikla po roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva a stala se součástí vojenského újezdu Libavá. Zachoval se pouze rozsáhlý poutní kostel, který byl zdevastován pobytem československé a posléze sovětské armády. Součástí vojenského újezdu byl kostel do roku 2015, po změně jeho hranic a vyčlenění nových obcí patří od 1. ledna 2016 k Městu Libavá.

Místo se postupně obnovuje. Do kostela se podařilo navrátit část původního mobiliáře včetně hlavního oltářního obrazu, pravidelně se v něm konají bohoslužby. Loni v prosinci se zde uskutečnila poprvé po 80 letech půlnoční mše svatá.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých manulů, zatímco pražská zoo představila koťata karakalů, prvního lachtana po sedmi letech i drobná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970

Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu, ale také zakořenil v povědomí lidí představu, že autobusové nádraží v Praze se rovná Florenci....

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích může i chyba ministerstva

V Pardubicích se srazil nákladní vlak s rychlíkem, čtyři lidé nehodu nepřežili....

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy Drážní inspekce, uvedl server...

18. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Bývalí spolužáci založili v Kaplici pivovar. Původně chtěli vyrábět cider

Čtveřice bývalých spolužáků založila v Kaplici pivovar. Habakuk. Jejich piva už...

Potkali se v jedné třídě na střední škole ve Veselí nad Lužnicí, kde studovali technologii potravin a učili se i vařit pivo. Devětadvacetiletí přátelé Václav Šrajer, Aleš Boubelík, Vlastimil Nohejl a...

18. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je asi 30 zraněných

Srážka dvou autobusů s cestujícími u Oleksovic na Znojemsku uzavřela silnici...

Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Podle prvotních informací je na místě asi 30 zraněných, uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová. Přijela i velkokapacitní...

18. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:34

Návrhy vědců na vypuštění dolní nádrže na Nových Mlýnech starostové nerozporují

ilustrační snímek

Návrhy některých vědců na vypuštění přinejmenším dolní Novomlýnské nádrže starosta a starostky tří okolních obcí nerozporují. Vnímají potřebu širší debaty o...

18. července 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Frýdek-Místek bude dražit šest automobilových vraků, ke kterým se nikdo nehlásí

ilustrační snímek

Město Frýdek-Místek nabídne 27. července v dražbě automobilové vraky na odstavném parkovišti, ke kterým se nikdo nehlásí. Dražit se bude šest aut - dva vozy...

18. července 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

Václavské náměstí, stavba tramvajové trati u Národního muzea. Stav červen 2026

Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město zveřejnilo svůj dopravní plán na příští roky. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)...

18. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na...

18. července 2026  9:12,  aktualizováno  10:05

Praha 2

Praha 2

Improvizované pietní místo poslance Filipa Turka u "jeho" křižovatky.

vydáno 18. července 2026  10:01

Praha 1

Praha 1

Aerovka ve vstupní hale ministerstva dopravy

vydáno 18. července 2026  10:01

Praha-Braník

Praha-Braník

Husy vyvedly mladé.

vydáno 18. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tovární areál míval vlastní hasičskou jednotku. S ohněm bojovala i za války

Hasiči bojují s ohněm v továrním areálu po náletu v roce 1944.

Minulý týden zničil oheň budovu skladů číslo 34 v baťovském areálu ve Zlíně. Tovární zóna se s podobnými události v minulosti potýkala už vícekrát. Velký požár vypukl v areálu například v roce 1919.

18. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Sprejeři dostanou v Pardubicích zelenou. Město chystá další legální plochy pro street art

Vedení Pardubic plánuje vyčlenit další legální plochy, kde by se umělci mohli...

Zatímco vulgární nápisy na zdech přinášejí majitelům jen starosti a náklady na odstranění, podařené streetartové výtvory mohou veřejný prostor oživit. Vedení Pardubic proto plánuje vyčlenit další...

18. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.