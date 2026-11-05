Starostou Šternberka na Olomoucku zůstává Stanislav Orság z ODS

Starostou Šternberka na Olomoucku bude i v následujících čtyřech letech Stanislav Orság (ODS), který v čele města s více než 13.000 obyvateli stojí od roku 2012. Orsága ve středu opět zvolilo do funkce starosty nové zastupitelstvo Šternberka na svém ustavujícím zasedání. ČTK dnes informaci získala na webu radnice.
Ve Šternberku pokračuje po říjnových komunálních volbách dosavadní čtyřkoalice ODS, Koalice pro Šternberk, Nezávislé volby a Otevřené radnice Šternberk. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu disponuje 15 mandáty. V opozici zůstaly hnutí ANO a SPD.
Zastupitelé na ustavujícím zasedání odhlasovali, že funkci prvního místostarosty Šternberka bude vykonávat Leo Czabe (Koalice pro Šternberk). Druhým místostarostou byl zvolen Jiří Kraus (Nezávislá volba). Členy rady města zastupitelé zvolili Jaromíra Sedláka (ODS), Vítězslava Vavrouška (ODS), Filipa Lorence (Otevřená radnice Šternberk) a Lubomíra Papicu (Koalice pro Šternberk).
Komunální volby ve Šternberku letos vyhrála ODS, která získala 28,17 procenta hlasů a šest mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila Koalice pro Šternberk s 22,32 procenta hlasů a pěti mandáty, třetí ANO získalo 21,95 procenta hlasů a rovněž pět zastupitelů. Otevřená radnice Šternberk obdržela 11,10 procenta hlasů a dva mandáty, Nezávislá volba 10,83 procenta a také dva mandáty. SPD získala 5,63 procenta hlasů a jeden mandát.