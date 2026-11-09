Starostou Šumperka se stal Kuchtík (Nezávislá volba), vystřídal Adámka (za ANO)

Starostou Šumperka se dnes stal Martin Kuchtík z Nezávislé volby, v čele města vystřídal lídra vítězného hnutí ANO Miroslava Adámka. Zastupitelé starostu volili v tajné volbě, jeho protikandidátem byl Adámek. Kuchtík dostal 14 hlasů z přítomných 27 zastupitelů. Koalici vytvořila po volbách Nezávislá volba se STAN a Srdcem pro Šumperk. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu získali těsnou většinu 14 mandátů. Vítězné hnutí ANO odchází s SPD a Šumperáky do opozice.
První místostarostkou se stala lídryně STAN Leona Pekařová. I ona byla volena tajně, její protikandidátkou byla dosavadní první místostarostka a lídryně Šumperáků Eva Kostecká. Pekařová získala 14 hlasů.
Koalice se dohodla na devítičlenné radě města, v níž má Nezávislá volba čtyři zástupce, STAN tři a Srdcem pro Šumperk dva zástupce. Druhým místostarostou se stal Filip Valenta (Nezávislá volba). Zastupitelé dnes také zvolili za radní Jakuba Šnapku a Elišku Kučerovou (Nezávislá volba), Ivo Fischera a Romana Janků (STAN) a Jana Šafaříka a Tomáše Spurného (Srdcem Pro Šumperk). I v případě radních byla volba tajná, kdy opozice navrhovala jejich protikandidáty.
Společný program koalice se zaměří především na rozvoj bydlení, opravy komunikací a chodníků, dopravu a parkování, kvalitní školství, revitalizaci sídlišť a péči o veřejný prostor a zeleň. Důležitými oblastmi budou dostupné sociální a zdravotní služby, podpora kultury, sportu a spolkového života, čistota města a odpovědné hospodaření.
Nezávislá volba získala stejně jako ANO osm mandátů, STAN získal ve volbách čtyři mandáty, Uskupení Srdcem pro Šumperk tvořené lidovci získalo s jejich lídrem Janem Šafaříkem dva mandáty. V letošních komunálních volbách kandidovalo v Šumperku devět subjektů. Do zastupitelstva se nedostali Náš Šumperk/ODS, Motoristé ani Správná volba (KSČM).
Volby v Šumperku před čtyřmi lety vyhrálo ANO, které získalo deset mandátů - letos tak dva ztratilo. Druhá skončila Nezávislá volba se čtyřmi mandáty, tentokrát jich získala dvojnásobný počet. Třetí SPD získalo rovněž čtyři zastupitele, letos dva. Na čtvrtém místě skončili Šumperáci se čtyřmi mandáty, tři zastupitele tehdy získali na pátém místě lidovci. Šestá byla ODS s jedním mandátem a jednoho zastupitele získali také Rozumní. Koalici složilo ANO se Šumperáky a s ODS.