Stát převedl Štarnovu kapli Panny Marie Bolestné, chystá se oprava

Stát bezúplatně převedl obci Štarnov na Olomoucku pozemek s kaplí Panny Marie Bolestné, která je evidována jako kulturní památka. Obec se díky tomu bude moci pustit do plánovaných oprav kaple. ČTK to dnes sdělil Zdeněk Nevělík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Volně stojící kaple z první poloviny 19. století má čtvercový půdorys a sedlovou střechu. Nad vstupem je trojúhelníkový štít. "Jedná se o drobnou sakrální stavbu lidové architektury. Kaple je dlouhodobě spravována obcí, která zajišťuje její údržbu a pořádá v jejím okolí kulturní i duchovní akce pro veřejnost," uvedl Nevělík.
Kaple stojí na okraji Štarnova směrem na Benátky. Bezúplatný převod umožní obci zahájit sanaci zdiva, obnovu freskové výzdoby či původní venkovní omítky. Samospráva si již nechala zpracovat prováděcí dokumentaci opravy, kterou zařadila mezi prioritní akce. Předpokládané náklady na opravu kaple Panny Marie byly před časem odhadnuty na 750.000 korun.
Obec chce na rekonstrukci získat dotace prostřednictvím MAS Šternbersko, připravuje výběrové řízení na stavební firmu. Starosta Štarnova Pavel Roubínek (Ve Štarnově jsme všichni doma!) dnes ČTK řekl, že rekonstrukce kapličky by mohla být zahájena letos a dokončena příští rok.