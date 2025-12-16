Žalobce dostal za držení anabolik pokutu, zazněly detaily k jeho napojení na Autostrádu

Ondřej Zuntych
  13:32
Přerovský státní zástupce David Pivoda má zaplatit za nelegální přechovávání většího množství anabolik peněžitý trest 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dopoledne olomoucký okresní soud. Vynesení informací ze spisu, což byla druhá část obžaloby, pak neposoudil jako trestný čin, řešit se má v kárném řízení. Verdikt ale není pravomocný, obě strany se odvolaly.

Pivoda při výpovědi zdůvodnil nelegální obstarávání a užívání anabolik tím, že začal po padesátce více posilovat. Podle svých slov bojoval s obezitou i úbytkem energie, a tak když mu v posilovně nabídl jeho známý možnost vylepšit výsledky cvičení látkami obsahujícími testosteron, přijal a začal je od něj kupovat.

Druhou část obžaloby tvořilo, že se žalobci dostal na stůl spis, podle nějž se policie začala o jeho dodavatele anabolik zajímat kvůli možným extremistickým projevů na sociální síti. Pivoda si s mužem následně přes prostředníka sjednal schůzku, na níž ho varoval a zároveň ho vyzval, ať už si nevolají a smažou vzájemnou komunikaci.

V kauze anabolik jsou dvě dohody o vině a trestu, další člověk je obžalovaný

Neprofesionalita státního zástupce, který v Přerově působí od začátku 90. let, nebyla podle samosoudce okresního soudu Petra Bednáře natolik společensky škodlivá, aby dosáhla úrovně trestného činu.

„Šlo o jednání zcela ojedinělé, ke spisu se dostal náhodou, sám obžalovaný nevyhledával informace, které by mohl svým kamarádům sdělovat. Na trestní oznámení podané na osobu, na kterou směřovalo, to nemělo žádný vliv a nedošlo tedy ke zmaření trestního stíhání,“ řekl Bednář.

Záležitost proto předal na přerovské okresní státní zastupitelství, kde ji mohou případně vyhodnotit jako kárné provinění. Za držení anabolik pak uložil Pivodovi mírnější než podmíněný trest, a to posílat 100 dní částku 1 100 korun, tedy celkem 110 tisíc peněžitého trestu, což odpovídá asi jeho měsíčnímu platu.

Dopad na kariéru je zatím nejasný

Zda to spolu s propadnutím steroidů z Pivodova bytu bude mít vliv na jeho kariéru, nechtěli přítomní u soudu zatím hodnotit.

„Jednak rozhodnutí zatím není pravomocné a nevíme, jaký trest obžalovaného postihne. Byl odsouzen za úmyslný trestný čin se všemi důsledky. Peněžitý trest a trest propadnutí věci se zahlazují vykonáním, podmínky pro výkon funkce státního zástupce stanovuje zákon o státním zastupitelství,“ řekl Bednář.

24. listopadu 2025

K soudu měl být před vynesením rozsudku ještě předvolán jako svědek Pivodův parťák z posilovny, jenže ten se stal 27. listopadu v bytě na přerovském sídlišti Osmek obětí vraždy. Třiapadesátiletý muž ho zabil několika ranami z pistole. Podle policie i podezřelý navštěvoval posilovny a dělal bojové sporty. K motivu policisté uvedli pouze to, že jím byly finanční spory.

Vypovídal tak pouze Pivodům kamarád, jenž mu s kulturistou sjednal v září 2023 schůzku. Uvedl, že už si na nic nepamatuje, a ačkoli jsou blízcí přátele, o anabolikách se podle něj nikdy nebavili.

Zazněl popis propojení s kauzou Autostráda

Naopak překvapivé detaily uvedl ve své závěrečné řeči za obžalobu olomoucký státní zástupce Robert Henzel, kdy zmiňoval Pivodovy vztahy s lidmi stíhanými či již odsouzenými v korupční kauze veřejných zakázek Autostráda.

Přerovský státní zástupce se totiž stýkal s jednou z hlavních postav kauzy, Robertem Knoblochem, vlivným přerovským podnikatelem a lobbistou, který jeho rodině půjčil 2,5 milionu korun.

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Dále také s tehdejším vedoucím přerovského dopravního inspektorátu a pozdějším ředitelem krajských silnic Davidem Štěpánkem či někdejším krajským náměstkem pro dopravu a přerovským radním Michalem Záchou (dříve ODS).

I proto policie Pivodu dlouho odposlouchávala a sledovala jeho kancelář. „Pan obžalovaný napadal, že by byl s kauzou Autostráda spojen. V rámci skrytého prověřování byly zjištěny další skutečnosti vztahující se k panu státnímu zástupci. Ty také byly důvodem k tomu, že věc musela být dále posuzována ve společném řízení, mimo jiné i proto, že hrozilo vyzrazení celé kauzy,“ hájil důvodnost sledování státní zástupce Henzel.

V olomoucké kauze dopravních zakázek obvinila policie dalších pět lidí a firmu

Obhajobě se ale spojení s Autostrádou nelíbí. „Pan Pivoda má smůlu, že se roky přátelí s Robertem Knoblochem a také si od něj půjčil peníze. Druhou smůlou je, že pan Knobloch jako lobbista a někdejší politik trpí vlastností, že má potřebu vytvářet dojem o tom, že umí věci zařídit, má kontakty. Vyjadřoval se tak i v odposleších,“ hájil svého klienta advokát Michal Zahnáš.

„Takových vyjádření Knobloch pronášel celou řadu, orgány činné v trestním řízení o tom věděly, přesto jeho nesmyslná prohlášení braly vážně,“ dodal.

Proti rozsudku o anabolikách se obě strany odvolaly, státní zástupce si navíc podal stížnost k předání případu zneužití úřední osoby na přerovské státní zastupitelství. Vším se tak bude dále zabývat krajský soud.

