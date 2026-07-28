Státní zástupce obžaloval mladíka z vraždy muže v Zábřehu,oběť si vybral náhodně

Žalobce z olomouckého krajského státního zastupitelství podal obžalobu na mladíka kvůli loňské vraždě sedmapadesátiletého muže v Zábřehu na Šumpersku. V době činu mu bylo 15 let. Případem se bude zabývat olomoucký krajský soud, jednat má v srpnu, zjistila dnes ČTK. S ohledem na věk pachatele bude soud jednat neveřejně. Mladík si podle kriminalistů oběť z ubytovny vybral náhodně, chtěl si vybít agresi a vztek. Muži dupal na hlavu, způsobil mu devastující zranění.
"Obžaloba byla podána. Bližší informace s ohledem na osobu mladistvého obviněného nebudeme poskytovat," řekl dnes ČTK Jan Beránek, náměstek krajského státního zástupce pověřený vedením pobočky v Olomouci. Případ dostal na stůl soudce Petr Sušil, termín jednání je nařízen na 24. srpna. Jednání je s ohledem na věk obžalovaného neveřejné, vyjma vyhlášení rozsudku, potvrdil dnes ČTK soudce.
Mladík podle obžaloby na sedmapadesátiletého muže žijícího na tamní ubytovně zaútočil loni v noci z 18. na 19. října. Mužovo tělo našel v neděli ráno v ulici Československé armády v blízkosti panelového domu muž, který venčil psa. Svědek zalarmoval policisty přes tísňovou linku. Policisté podezřelého zadrželi do 13 hodin od činu.
Míra násilí překvapila i otrlé kriminalisty. "To násilí, které bylo vůči oběti vyvinuto, bylo zarážející, takovou devastaci hlavy jsme v naší kariéře ještě nezaznamenali. Celé násilí bylo zaměřeno na hlavu, ty následky byly zdrcující," uvedl tehdy vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Velkou pomocí pro kriminalisty byla precizní práce olomouckých soudních lékařů, kteří jim dodali přesné informace. Mladík, kterého kriminalisté dopadli ještě v neděli, se k fyzickému útoku doznal. Před potyčkou se se svou obětí neznal - útočník podle kriminalistů využil toho, že obětí byl muž žijící na zdejší ubytovně, který vážil 47 kilogramů. Čin tehdy vzbudil v Zábřehu velkou pozornost, odehrál se nedaleko centra města.
Mladík je od zadržení ve vazbě. Olomoucký soud shledal všechny tři vazební důvody, tedy důvodnou obavu z toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, obavu z možného ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti.
Dospělému pachateli by za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozila sazba 15 až 20 let nebo výjimečný trest, v případě mladistvého pachatele je to maximálně deset let.