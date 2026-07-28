Státní zástupce obžaloval mladíka z vraždy muže v Zábřehu,oběť si vybral náhodně

Autor: ČTK
  11:04aktualizováno  11:04
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Žalobce z olomouckého krajského státního zastupitelství podal obžalobu na mladíka kvůli loňské vraždě sedmapadesátiletého muže v Zábřehu na Šumpersku. V době činu mu bylo 15 let. Případem se bude zabývat olomoucký krajský soud, jednat má v srpnu, zjistila dnes ČTK. S ohledem na věk pachatele bude soud jednat neveřejně. Mladík si podle kriminalistů oběť z ubytovny vybral náhodně, chtěl si vybít agresi a vztek. Muži dupal na hlavu, způsobil mu devastující zranění.

"Obžaloba byla podána. Bližší informace s ohledem na osobu mladistvého obviněného nebudeme poskytovat," řekl dnes ČTK Jan Beránek, náměstek krajského státního zástupce pověřený vedením pobočky v Olomouci. Případ dostal na stůl soudce Petr Sušil, termín jednání je nařízen na 24. srpna. Jednání je s ohledem na věk obžalovaného neveřejné, vyjma vyhlášení rozsudku, potvrdil dnes ČTK soudce.

Mladík podle obžaloby na sedmapadesátiletého muže žijícího na tamní ubytovně zaútočil loni v noci z 18. na 19. října. Mužovo tělo našel v neděli ráno v ulici Československé armády v blízkosti panelového domu muž, který venčil psa. Svědek zalarmoval policisty přes tísňovou linku. Policisté podezřelého zadrželi do 13 hodin od činu.

Míra násilí překvapila i otrlé kriminalisty. "To násilí, které bylo vůči oběti vyvinuto, bylo zarážející, takovou devastaci hlavy jsme v naší kariéře ještě nezaznamenali. Celé násilí bylo zaměřeno na hlavu, ty následky byly zdrcující," uvedl tehdy vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Velkou pomocí pro kriminalisty byla precizní práce olomouckých soudních lékařů, kteří jim dodali přesné informace. Mladík, kterého kriminalisté dopadli ještě v neděli, se k fyzickému útoku doznal. Před potyčkou se se svou obětí neznal - útočník podle kriminalistů využil toho, že obětí byl muž žijící na zdejší ubytovně, který vážil 47 kilogramů. Čin tehdy vzbudil v Zábřehu velkou pozornost, odehrál se nedaleko centra města.

Mladík je od zadržení ve vazbě. Olomoucký soud shledal všechny tři vazební důvody, tedy důvodnou obavu z toho, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, obavu z možného ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti.

Dospělému pachateli by za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozila sazba 15 až 20 let nebo výjimečný trest, v případě mladistvého pachatele je to maximálně deset let.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Máte strach z výšek? Zkuste to na nejmenší pražské rozhledně, má pouze 7 schodů

Nejmenší pražská rozhledna. Má jenom sedm schodů.

Tohle musel vymyslet Cimrman! Co jiného napadne návštěvníka při pohledu na nejnižší vyhlídkovou „věž“ v Praze? Nenabízí sice úžasné výhledy na Pražský hrad nebo Vyšehrad, zato je rozhledna už dvanáct...

V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu

V LiĹˇovÄ› hoĹ™Ă­ sklĂˇdka odpadĹŻ, likvidace poĹľĂˇru potrvĂˇ zĹ™ejmÄ› delĹˇĂ­ dobu

V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru potrvají zřejmě...

29. července 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Transparency International kritizuje městskou podporu provozu bazénu v Třebíči

ilustrační snímek

Transparency International ČR (TI) míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon, město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je...

29. července 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Tento kostel vedle Revmatologického ústavu v Praze 2 s úzkou věží je neobvyklou stavbou svého druhu.

vydáno 29. července 2026  19:22

Brněnské Žabovřesky mají v parku v Bráfově ulici obří žábu s fontánkou

BrnÄ›nskĂ© Ĺ˝abovĹ™esky majĂ­ v parku v BrĂˇfovÄ› ulici obĹ™Ă­ ĹľĂˇbu s fontĂˇnkou

Obří kovová žába s fontánkou ode dneška zdobí park v Bráfově ulici v brněnské městské části Žabovřesky. Nahradila starší a již nefunkční plastiku s vodním...

29. července 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy

ilustrační snímek

Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu, uvedla...

29. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes v řece utopil muž

ilustrační snímek

U Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se dnes po poledni utopil v řece muž. Policie vyloučila cizí zavinění. Neštěstí se stalo poblíž Neznašova u soutoku...

29. července 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Barrandov

Barrandov

Na barrandovském náměstí Olgy Scheinplugové je možno v těchto dnech vidět na hladině umělého jezírka několik barev kvetoucích leknínů.

vydáno 29. července 2026  18:46

Ředitel Slunovratu: Hansard byl skvělý hudebník a mimořádný člověk

ilustrační snímek

Jako na skvělého hudebníka a především mimořádného člověka vzpomíná na irského zpěváka Glena Hansarda, který dnes zemřel při dopravní nehodě, ředitel opavského...

29. července 2026,  aktualizováno 

Nabídky, vzkazy, Varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

29. července 2026  18:28

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

ilustrační snímek

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu...

29. července 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vaclavské náměstí

Vaclavské náměstí

Po padesáti letech, jsem se vrátila na milovaný Václavák. Vzpomněla jsem si na prožité roky. Teď jsem si připadala jako v knížce Výlet pana Broučka do 15. století. Ale bude to moc hezké.

vydáno 29. července 2026  17:37

Bradáčová podala správní žalobu, žádá zrušení patentu souvisejícího s IZIP

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala zvláštní správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Směřuje proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví...

29. července 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×