Libor Lacheta ze společnosti Strabag uvedl, že stavbaři při budování němčického tunelu přemístí zhruba 300 tisíc metrů krychlových zeminy a na jeho konstrukci spotřebují 95 tisíc metrů krychlových betonu. Před ražbou stavební stroje odstranily zeminu z horní části kopce a dělníci tam umístili betonové stropní panely, pod kterými nyní razí železniční tunel. Betonový strop poté zasypou zeminou.
„Největší omezení pro cestující nastanou od poloviny roku 2028, do konce následujícího roku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Následně se spustí provoz v celém úseku z Nezamyslic do Přerova,“ informovala mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová.
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Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou
Modernizace desetikilometrového úseku trati z Nezamyslic do Kojetína začala loni v květnu, stát bude 6,69 miliardy korun. Projekt je součástí postupné modernizace trati z Přerova do Brna. Na přibližně desetikilometrovém úseku přibude druhá kolej, vlaky tu zrychlí ze 100 na 200 kilometrů v hodině.
Trať z velké části povede v přímější trase. Kromě ražby tunelu se rozběhla také výstavba trakční napájecí stanice v Nezamyslicích. Stavbaři mezi Nezamyslicemi a Kojetínem vybudují osm železničních mostů a nové zastávky v Němčicích nad Hanou a Měrovicích nad Hanou. Z trati zmizí železniční přejezdy, což zvýší bezpečnost. Na provoz vlaků dohlédne evropský zabezpečovací systém ETCS.
„V intenzivním tempu pokračuje také modernizace navazujícího úseku z Kojetína do Přerova. Dělníci zde budují těleso pro druhou kolej, proměnou procházejí stanice Kojetín a Chropyně, kde vznikají nové podchody a nástupiště. Budují se také silniční stavby, zejména obchvaty Kojetína a Chropyně a několik nadjezdů. Díky nim bude možné zrušit všech čtrnáct přejezdů, což je jednou z podmínek pro zvýšení rychlosti vlaků na 200 km/h,“ uvedla Friebová.
Další tři navazující traťové úseky z Brna do Nezamyslic se mají realizovat jako PPP projekt, tedy ve spolupráci státu a soukromého sektoru. Správa železnic počítá s dokončením celé modernizace trati mezi Brnem a Přerovem v roce 2033. Jízdní doba vlaků mezi Přerovem a Brnem se má po dokončení modernizace zkrátit z nynějších přibližně 75 na 45 minut.
Traťový úsek Brno – Přerov bude jako takzvané rychlé spojení součástí české sítě vysokorychlostních tratí. Kvůli nižší rychlosti ale není plnohodnotnou vysokorychlostní tratí.
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8. září 2025