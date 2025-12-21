Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy na Šternbersku, zadrželi podezřelého

Případů vražd či pokusů o ni je v regionu letos už dvojnásobek oproti loňskému roku, jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.
Naposledy na začátku prosince policisté obvinili z vraždy v panelovém domě v Přerově třiapadesátiletého muže.
Podle nich stejně starého muže zastřelil ve čtvrtek 27. listopadu a ještě týž den podezřelého zadržela zásahová jednotka. Je recidivistou, v trestním rejstříku má 22 záznamů včetně násilné trestné činnosti. Motiv podezřelého byl podle policie zištný. Muž je ve vazbě a v případě odsouzení mu hrozí až 18 let vězení.
Loni podle statistik kriminalisté v Olomouckém kraji vyšetřovali šest případů vražd či pokusů o ni, o rok dříve jich řešili pět, z toho jeden měl tři oběti.
Za rok 2022 mají kriminalisté ve statistikách 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jedna ve stadiu přípravy. Jedna z vražd měla rovněž tři oběti.
Podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického jsou vraždy velmi specifickým druhem trestné činnosti a nemají logický vztah k nějakému momentálnímu stavu společnosti.
„Olomoucký kraj má dlouhodobě zhruba osm vražd ročně, před třemi lety jsme hledali důvody, proč jsme byli na pěti případech. Nyní máme 12 případů, možná jich bude ještě více. Důvody nejsou logické,“ podotkl Lisický.