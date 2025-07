Naposledy policie před dvěma týdny zveřejnila výzvu svědkům a identikit pravděpodobného pachatele vytvořený s pomocí umělé inteligence, který by měl zobrazovat jeho dnešní možnou podobu. Byl vytvořen s využitím modelu „přirozeného stárnutí“, jako základ posloužil původní identikit podezřelého, kterého vzápětí po vraždě popsaly prodavačky z okolních obchodů.

„Moc děkuji veřejnosti. Velmi si vážíme, jak se lidé zajímají o naši společnost, je to zřetelné z toho, jak na výzvu reagovali. Mají touhu pomoci a objasnit případ. Přišlo přes 80 podnětů, všechny vyhodnocujeme a řešíme. Lidé volali i ze zahraničí, například od Jaderského moře a podobně,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci k případu šéf krajské kriminálky Jan Lisický.

Lidé posílali i vlastní verze identikitu

„Že je případ dnešním dnem promlčen, rozhodně pro policii neznamená konec práce. Budeme pokračovat, nikdy nemůžeme vyloučit, že se staly věci znamenající takzvané stavení promlčecí lhůty. Jsme přesvědčeni, že z pohledu respektu k oběti má právo na to, abychom vraha našli,“ dodal.

Pokud by se totiž pachatel později znovu dopustil stejného, případně horšího skutku, počítala by se promlčecí lhůta od něj. Další proměnnou, jež může sehrát roli, je útěk do zahraničí a skrývání se tam po celou dobu vyšetřování. Na druhou stranu nelze vyloučit, že vrah už mezitím zemřel nebo například po činu spáchal sebevraždu.

Policie byla podle Lisického připravena čelit i kritice zvoleného postupu. „Váhal jsem se zveřejněním identikitu, ale pak jsem se rozhodl, že si nedovolím této možnosti moderních technologií nevyužít. Je jasné, že metoda AI se velmi bouřlivě vyvíjí, ale je velmi mladá. Šance proto byla velmi malá,“ sdělil s tím, že faktorů ovlivňujících přesnost je příliš mnoho.

„Museli jsme AI poskytnout velkou volnost, i proto musel být černobílý, abychom co nejvíce potlačili prostor pro její fantazii. Lidé nám posílali vlastní, vylepšené identikity, kde pachatel vypadal více ‚‘ ‚lidsky‘. V obdržených poznatcích byla velká část takových, které už policie v minulosti prověřovala a vyloučila, část z nich byly čiré spekulace. Ostatní zpracováváme a vyhodnocujeme,“ přiblížil šéf krajské kriminálky.

Zajištěnou DNA porovnávali se stovkami lidí

Vrahovi bylo v době brutálního útoku mezi 30 a 45 lety, měřit měl 180 až 190 centimetrů a byl štíhlé postavy.

„Kriminalistika má v některých věcech zásadní nevýhodu, protože pracujeme jen se stopami, na místě činu či ve vědomí člověka. Nejsme u samotného činu. Tady šlo o stopu ve vědomí prodavaček, které ho viděly, musely popsat a sestavit identikit. Což není legrace, sám jsem to zkoušel a byl jsem v tom velmi neúspěšný,“ podotkl Lisický.

„Identikit bude vždy nepřesný a tento byl vytvořen před dvaceti lety. Když ho tedy pak proženete umělou inteligencí, nepřesnosti se řetězí, navíc když je tam podmínka, abychom nechali člověka zestárnout o dvacet let. Zvažovali jsme to, ale nakonec jsme to udělali, abychom měli čisté svědomí,“ dodal.

Policie na místě činu zajistila otisky prstů i vzorky DNA. Následně je porovnávala se stovkami klientů videopůjčovny, příbuznými, ale také s vězni, pacienty psychiatrických léčeben a pachateli podobné trestné činnosti. Žádný se neshodoval. Záznamy z tehdejších kamer byly bohužel velmi nekvalitní, obraz se nedal přiblížit a kamery byly statické.

Vyšetřování, během něhož byly celkově prověřeny přes dva tisíce lidí, komplikovala i nejasnost motivu, neboť nebylo zřejmé, zda byl loupežný, nebo sexuální, případně zda šlo o kombinaci obou. Zlom nepřišel ani v roce 2015 po deseti letech od vraždy matky malého dítěte. Tehdy měla policii pomoci nová technologie sběru a porovnávání vzorků DNA.

Případ také po zhruba deseti letech otevřeli specialisté z týmu Tempus. Na základě jejich výzvy se jim v roce 2016 přihlásil svědek, pokusil se vraha popsat a pomohl sestavit jeho možnou podobu. Podle svých slov tehdy viděl odcházet muže v zakrvavené košili. Měl mít blonďaté delší vlnité vlasy.

Nyní kriminalisté podle informací ČTK již vyšetřování touto cestou nevedli. Podoba muže, kterou policie zveřejnila i na sociální síti X, se totiž tomu z doby před devíti lety příliš nepodobá. Muž má krátké tmavé vlasy a model vytvořený umělou inteligencí počítá s tím, že v současné době by mohl mít vrah vlasy ještě kratší, spíše ustupující.