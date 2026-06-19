Šternberk investoval přes 20 mil. Kč do rekonstrukce městského koupaliště

Šternberská radnice investovala 20,5 milionu korun do rekonstrukce správní budovy a zázemí městského koupaliště, díky které letní areál návštěvníkům nabídne lepší služby. Modernizace koupaliště byla zahájena loni v září a skončila letos v květnu. Šternberské koupaliště dnes zahájí provoz. ČTK to řekla mluvčí radnice Irena Černocká.
"Rekonstrukce přinesla nové převlékárny a šatny pro veřejnost i samostatné zázemí pro zaměstnance areálu. Součástí modernizace byla celková oprava hygienického zázemí a stanoviště plavčíků," uvedla Černocká. Návštěvníci budou mít od letošní sezony k dispozici i trezorové skříňky na cennosti, ve kterých si při pobytu na koupališti mohou bezpečně uložit osobních věcí.
Stavební úpravy správní budovy koupaliště byly podle Černocké koncipovány tak, aby se díky nim propojily vnitřní a venkovní části areálu. "Dispoziční změny uvnitř objektu zefektivní provoz a zlepší orientaci návštěvníků mezi vstupem, šatnami, převlékárnami, občerstvením a bazénovou částí," podotkla Černocká.
Na koupališti po přestavbě vznikl otevřený prostor s krytou terasou, která je propojena s areálem koupaliště a má výrazně větší kapacitu pro posezení a aktivní trávení času v areálu. "Součástí úprav je také doplnění hracích prvků pro děti a rodiny, aby koupaliště sloužilo nejen ke koupání, ale i jako atraktivní rekreační prostor pro širší veřejnost," řekla Černocká.
V okolí správní budovy stavbaři opravili příjezdovou komunikaci od vstupní brány až k pěší ploše u plaveckého bazénu. "Za správní budovou jsou provedeny terénní úpravy svahu, které mají zlepšit stabilitu a vzhled prostoru, usnadnit jeho údržbu a lépe propojit budovu s okolním areálem," dodala mluvčí.
Městské koupaliště ve Šternberku má venkovní plavecký bazén a dětské brouzdaliště. Součástí areálu je tobogán, skluzavky a hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, volejbal a basketbal.