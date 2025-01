Šternberk chce odradit výtržníky, trest si nově odpracují i před zraky sousedů

„Věřím, že spolupráce přinese mladistvým provinilcům nejen šanci napravit své chyby, ale zároveň městu a jeho občanům prospěch z jejich práce,“ uvedl starosta města Stanislav Orság (ODS).

Odsouzení budou vykonávat pro město různé činnosti. „Plánujeme je zapojit především do údržby veřejných prostranství a zeleně, do úklidu veřejných budov, ale i do dalších prací dle potřeby,“ nastínil starosta.

V ulicích se podle něj objeví první provinilci již zanedlouho. Na výkon trestu bude kromě města dohlížet hlavně Probační a mediační služba.

„Věříme, že pozitivní vliv může mít tento výkon trestu i na ostatní mladistvé, kteří uvidí, jaké důsledky může mít jejich chování,“ podotkl Orság.

Že radnice o tento krok usiluje, avizoval starosta už minulý rok na říjnové veřejné besedě věnované bezpečnosti. Setkání vedení města, zástupců odboru sociálních věcí, strážníků i státní policie s obyvateli pořádal Šternberk v reakci na incidenty z poslední doby.

Obyvatelé například upozorňovali na opakované slovní útoky dětí a mladistvých, velkou vlnu nevole vyvolalo napadení studentky jinou dívkou na ulici. Lidé mají obavy z několika problematických adres i skupinek dětí, které hledají „povyražení“ ve veřejném prostoru.

Pomoci má víc kamer i asistenci prevence

Rozruch vzbudil také případ, který se stal 1. ledna brzy ráno. Oznámení o potyčce v podniku v Olomoucké ulici dostala policie kolem třetí hodiny.

„Podle prvotních informací měl třicetiletý muž, který přijel za rodinou oslavit příchod nového roku, nejprve při vstupu do provozovny slovně urazit tři ženy. Následně uvnitř restaurace postupně fyzicky napadl několik dospělých,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

„Agresor hlídce na místě nadýchal téměř 1,5 promile. Motivem jeho jednání a okolnostmi případu se intenzivně zabýváme,“ dodala. Policisté případ začali vyšetřovat jako výtržnictví, právní kvalifikace se nicméně může podle nich v průběhu prověřování rozšířit.

Město mimo jiné navyšuje počet míst snímaných kamerami, ve vyhlášce rozšířilo lokality se zákazem pití alkoholu a zřídilo romskou radu. Městská policie také zvyšuje stavy asistentů prevence kriminality.

Radnice je rovněž v kontaktu s městy s podobnými problémy. Zástupci Šternberka se také sešli s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, která je přizvala do tvorby připravovaného vládního programu Bezpečné dětství – prevence násilí ve společnosti a do diskuse o novelizaci legislativních norem.

Jedním z témat je otázka snížení věku trestní odpovědnosti. „Máme pocit, že spousta mladých delikventů se cítí naprosto beztrestně. To chceme změnit,“ podotkl už dříve starosta Orság.