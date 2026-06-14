Šternberk se promění příští víkend v město fotografie, hostí Foto Bienále

Šternberk se příští víkend promění v město fotografie. Hostit bude první ročník Foto Bienále 2026, který nabídne výstavy na několika místech v centru, setkání s autory, doprovodný program i vzdělávací část pro rodiny s dětmi. Slavnostní zahájení a vyhlášení vítězů amatérské fotografické soutěže se uskuteční v sobotu v kulturním domě, součástí jsou i nedělní workshopy, sdělil ČTK Marek Hnila z pořádajícího kulturního spolku Cultura Publica.
"Chceme, aby se ve Šternberku, třeba jen na chvíli, potkali lidé, které spojuje vztah k fotografickému řemeslu. Ať fotí každý den, nebo si jen rádi prohlížejí dobré snímky a fascinuje je hra se světlem. Pro inspiraci i pro pár poctivých rozhovorů nad fotkou může přijít každý," uvedl Hnila.
Bienále nabídne výstavy vybraných snímků, tematické expozice i amatérskou fotografickou soutěž, která byla otevřena místním i přespolním tvůrcům. Do soutěže se podle pořadatelů přihlásilo více než 500 amatérských fotografů z celé republiky, od začínajících autorů až po zkušené tvůrce.
Součástí programu budou besedy s profesionálními fotografy, workshopy a doprovodná setkání. Zkušení autoři nabídnou svůj pohled na současnou fotografii, podělí se o zkušenosti z praxe a otevřou prostor pro diskusi, otázky i inspiraci. "Návštěvníci se mohou těšit na výstavní soubor, který propojuje různé žánry i přístupy k fotografii - od reportáže a dokumentu až po abstrakci či krajinu," uvedl Hnila.
Představí se mimo jiné Jindřich Buxbaum s cyklem věnovaným židovské tematice, Josef Bosák s reportážní fotografií, Vojtěch Cimpl se street tvorbou, Pavel Ochonský s portrétní fotografií, Tomáš Grim se snímky zvířat či Vojtěch Herout s dronovou fotografií.
Sobotní dopoledne bude věnováno rodinám, připraven je program pro děti s rodiči v prostorách Základní školy náměstí Svobody. Jeho součástí bude tematické focení či vzdělávací kvíz. Nedělní program nabídne v kulturním domě mimo jiné promítání filmů a dokumentů s fotografickou tematikou či portrétní focení.