Nemocnice AGEL Šternberk otevřela nové výukové centrum zaměřené na nácvik resuscitace novorozenců po porodu. Sloužit bude lékařům a zdravotníkům z nemocnic skupiny AGEL i dalších zdravotnických zařízení. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti AGEL Radka Miloševská.
Nové centrum tvoří přednáškový sál a čtyři praktické učebny vybavené novorozeneckými resuscitačními lůžky, centrálním přívodem plynů, EKG, pulsními oxymetry, monitory dechu a trenažéry. Účastníci kurzů si mohou nacvičovat zprůchodnění dýchacích cest, ventilaci plic, nepřímou srdeční masáž i zavedení kanyly do pupečníkové žíly pro podávání léků.
"Za vznikem centra stojí iniciativa lékařů novorozeneckého oddělení, která navázala na rozsáhlou modernizaci porodních sálů a oddělení. Využitím volných prostor vzniklo samostatné edukační zázemí, které poskytuje plný komfort pro výuku bez narušení běžného nemocničního provozu," uvedla Miloševská.
Zatímco u dospělých pacientů bývají příčinou krizového stavu často srdeční potíže, tak v případě novorozenců je primární problém se zahájením spontánního dýchání kvůli nedostatku kyslíku během porodu.
U novorozence po porodu, který vyžaduje resuscitaci, je prioritou zabránit prochladnutí a co nejdříve správně provzdušnit plíce. "Tento úvodní krok vytváří předpoklad pro úspěšné zvládnutí všech eventuálních dalších potřebných navazujících opatření, jako je následná ventilace, nepřímá masáž srdce nebo podání léků," uvedl Lubomír Dubrava z novorozeneckého oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.
Záchrana novorozence v ohrožení života je zákrok, který lékaři podle Miloševské neprovádějí každý den. "Praktické dovednosti lékařů s tímto zákrokem bez pravidelného opakování klesají už během tří až šesti měsíců," upozornila. Evropská resuscitační rada proto doporučuje absolvovat kurz alespoň jednou ročně a doplňovat jej kratšími simulacemi v průběhu roku.
Krajskou nemocnici ve Šternberku má spolu s nemocnicemi v Prostějově a Přerově od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu společnost AGEL. Dvacetiletá smlouva skončí příští rok v létě. Olomoucký kraj se skupinou AGEL připravuje společný podnik, který má zajistit provoz krajských nemocnic.