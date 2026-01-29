První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce

V čele olomouckých lidovců stojí od konce minulého roku Matouš Pelikán, který vystřídal Štěpána Kellnera. Cílem je teď podle nového předsedy posílit viditelnost strany v krajském městě, protože KDU-ČSL si lidé nespojovali s konkrétními věcmi.
„Zaměříme se na témata, která mají skutečný dopad na kvalitu života v Olomouci – dostupnost bydlení, dopravní řešení, podporu rodin, fungující samosprávu a ochranu životního prostředí,“ shrnul Pelikán.
Lidovci radnici opustili po minulých volbách do obecních zastupitelstev po více než 20 letech, kdy se vítězné hnutí ANO rozhodlo upřednostnit spolupráci s hnutím spOLečně a dosud opozičními ProOlomouc a Piráty spojenými v koalici.
Bývalý lídr necítil správnou dynamiku
Dlouhou působnost měla na radnici také ODS, které tři volební období patřil i post primátora. Dostat stranu zpět bude chtít rovněž na podzim zvolený olomoucký předseda Jan Holpuch. Jeho předchůdce Radim Kašpar v létě odstoupil. Uvedl například, že směrem ke komunálním volbám necítil správnou dynamiku.
Městská programová konference občanských demokratů naznačila, čím chtějí voliče oslovit. „Dobudování dopravní infrastruktury (konečně bez kolon a objížděk), dostupné bydlení, aby mladí neutíkali jinam, kvalitní školství, aby naše děti měly na čem stavět svoji budoucnost, smysluplná sociální péče zaměřená na ty, kteří ji potřebují, bezpečné ulice, kde se nemusíte bát večer jít domů,“ prezentovala ODS na sociálních sítích.
K problematice řízení dopravních omezení, která podle ní nejsou dobře koordinovaná, loni ODS spustila satirickou soutěž Uzavírka roku.
Lídr ANO? Zřejmě primátorka
Ačkoli volební jedničky se teprve formují, lze čekat, že u hnutí ANO jí bude nová primátorka Miroslava Ferancová, která od ledna vystřídala spolustraníka Miroslava Žbánka. Ten se po zvolení poslancem rozhodl nehromadit funkce.
„Když člověk nastoupí do nějaké funkce, musí počítat, že to má nějakou trvanlivost nebo setrvačnost. Nenastupuji s tím, že v ní budu deset měsíců. Asi málokdo by chtěl nastupovat někam, kde něco rozjede a vlastně nemůže vidět ani žádný výsledek,“ uvedla Ferancová pro web Olomouc.cz.
Ve sněmovních volbách byl patrný úspěch ženských kandidátek, v tomto případě to ale nemusí hrát roli. „Aby to mělo vliv, musí žena kandidovat za liberální stranu, jako jsou STAN, Piráti, dost úspěšných kandidátek měla i koalice SPOLU. U hnutí ANO to tak ale nefunguje, jeho voličům je to spíš jedno, protože podporují Andreje Babiše,“ komentoval politolog z olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.
Roste ANO, dobře je na tom spOLečně
Na co se strany zaměří
Zatímco popularita ANO v průzkumech od období před sněmovními volbami roste, u SPD klesá. Komunální volby navíc podle Lyska nemusejí být pro jejich voliče tolik zajímavé. „Voliči SPD a Motoristů k volbám asi moc nepřijdou, protože to typově nejsou lidé zajímající se tolik o lokální politiku,“ podotkl.
Mít dobrou pozici bude chtít i spOLečně. „I tentokrát půjdeme samostatně, chtěli bychom získat pět mandátů, tedy o jeden víc než v roce 2022, a vytvořit si tak dobrou pozici pro vyjednávání o působení v příští radniční koalici,“ sdělil předseda hnutí Robert Runták.
Kromě spravedlivějšího daňového přídělu od státu si podle něj dokáže se vším Olomouc poradit sama. „Stačí město dobře spravovat, dělat realistickou politiku, nakládat hospodárně s majetkem, nepodléhat klientelismu, spolupracovat s podnikateli a developery, kde však město musí být důstojným partnerem, nikoli poslušným služebníkem,“ domnívá se předseda hnutí, jenž sám členem zastupitelstva není.
Mimo olomouckou politiku bude Tichák
Mimo olomouckou politiku bude v dalším volebním období i současný primátorův náměstek pro kulturu Viktor Tichák (Piráti), jenž se stěhuje jinam. Už také rezignoval na místo krajského předsedy.
„V tuto chvíli se volí lídr, rozjelo se to o víkendu a chvíli to potrvá. Mezitím probíhají vyjednávání i se spřátelenými politickými subjekty, jako jsou Starostové, Zelení nebo náš současný koaliční partner ProOlomouc, byť ti avizovali, že by rádi zkusili samostatnou kandidátku,“ sdělil.
„Hodně bude záležet na profilování exkoalice SPOLU a mnoha dalších faktorech. Piráti určitě nebudou aspirovat na konkrétní koalici a nevnímáme jako jedinou možnost pokračovat na současném půdorysu, i když je funkční,“ dodal Tichák.
ProOlomouc půjde do voleb počtvrté
Zmíněné hnutí ProOlomouc bude kandidovat i počtvrté. „Náš program bude opět modernizační ve smyslu uživatelsky příjemného města,“ vzkázal předseda hnutí a náměstek primátora pro rozvoj města a informatiku Tomáš Pejpek. Úkolem bude také například pokročit v přísnějších pravidlech parkování, která radnice odsunula na další volební období.
Podle ústavní novely se budou krajské, senátní a obecní volby od letošního roku konat vždy na konci prvního úplného říjnového týdne. Termín je tedy pátek a sobota 9. a 10. října.