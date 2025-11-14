Olomouc v příštím desetiletí? Hlavně chytit megatrendy a nerůst příliš rychle

Ondřej Zuntych
  5:42aktualizováno  5:42
Krajské město nečeká dynamický směr jiných velkých sídel. Svým růstem nechce ohrozit zbytek kraje. Olomouc sestavuje své vize pro další dekádu a odmítá být druhou Prahou či Ostravou. Má zdánlivě skromné cíle. Snahou města je sledovat evropské i domácí vlivy, nerůst skokově o desetitisíce obyvatel, což by mohlo vysát jiné části kraje, stabilizovat se a čekat, zda nepřijde „černá labuť“, tedy nečekaná událost.
Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Pohled na Olomouc a dále do kraje z věže dómu svatého Václava. V levé části...
Pohled na Olomouc ze střechy kostela svatého Mořice, jedné z dominant centra...
Testovací vzorek tisku pro vytvoření plastového 3D modelu někdejší olomoucké...
Nová tramvaj EVO1/o v Olomouci začne vozit cestující v únoru. K jejím...
6 fotografií

Olomouc pracuje na novém strategickém plánu pro období 2026 až 2032 s výhledem až do roku 2040. Vizionářský dokument bude zastřešovat všechny menší strategie.

Jedním ze zadání pro zpracovatele bylo podle olomouckého primátora Miroslava Žbánka (ANO) neustrnout. „Musíme se věnovat takzvaným megatrendům a tomu, jak se na nás dívá Česko, Evropa. Je třeba zohledňovat, jaká bude republika za pět, deset let. Nestavme vzdušné zámky, že z Olomouce uděláme metropoli o dvou stech tisících obyvatel,“ nabádal primátor na veřejném projednání v polovině října ve Vlastivědném muzeu.

Pohled na Olomouc ze střechy kostela svatého Mořice, jedné z dominant centra...

Naopak zmínil, že jedním z největších problémů bude nepříznivá demografie. „Řečí čísel máme 102 tisíc obyvatel podle registru, v roce 2040 ale můžeme být dle propočtů na 96 tisících. Nůžky se rozevírají, někdy až nechápu, proč developeři chystají tolik bytů,“ podotkl Žbánek. Jedním z cílů je proto zastavit odliv lidí za prací, primátor přímo zmínil poptávané technické obory.

Nechceme vysát Jesenicko, ujišťuje primátor

„Není náš plán, ať sem přijde deset tisíc lidí na Pražskou (lokalita na okraji města, kde soukromý investor připravuje velkou novou čtvrť – pozn. red.), aby se kvůli tomu vystěhovalo Jesenicko. Nechceme se stát druhou Prahou, která vysává celé Česko,“ poznamenal Žbánek.

Náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc) doplnil, že pokud se však započítají studenti a lidé nepřihlášení k trvalému pobytu, fakticky ve městě žije asi 120 tisíc obyvatel, přičemž několik desítek tisíc dalších do Olomouce dojíždí za prací. Město proto bude muset svou regionální úlohu zvládnout i ekonomicky. „Musíme růst, ale udržet náklady,“ shrnul Pejpek.

Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Olomouc trápí podfinancovanost. Má v zásobníku projekty za více než 20 miliard korun, její investiční potenciál se ale pohybuje kolem půl miliardy ročně. Peníze rozdělované z daní by si představovalo mnohem větší, protože stejně jako podobně velká krajská města zajišťuje služby i pro lidi z širokého okolí. Výdaje přitom rostou až na loňských a zatím maximálních 4,7 miliardy korun, úvěrově je město zatíženo do roku 2038.

Až na 2,5 miliardy je odhadovaná modernizace a zkapacitnění čističky odpadních vod. Na hromadnou dopravu, která ročně přepraví přes 55 milionů cestujících, jde z městské pokladny 440 milionů korun. Jen ve veřejné dopravě má přitom před sebou Olomouc nákladné opravy dosluhující tramvajové trati do Hodolan nebo modernizaci úseku přes Palackého ulici.

Nadstandardní zdravotnictví i sociální služby

Podle shrnutí hlavních zjištění k chystané strategii je například město soudržné a stabilní. Má nadstandardně pokrytou zdravotní péči, dobrá je i síť sociálních služeb či péče o děti, klesá množství trestných činů, roste zato počet lidí ohrožených bytovou nouzí a bezdomovectvím, nemovitosti jsou drahé.

Ekonomicky pomohla Olomouc celému kraji zvednout v přepočtu HDP na obyvatele, hrubá měsíční mzda ale roste pomaleji, což dávají autoři do souvislosti s nedostatkem rozvojových ploch. Chybějí i kvalifikovaní pracovníci, například specializovaní dělníci či vysokoškolští odborníci.

Testovací vzorek tisku pro vytvoření plastového 3D modelu někdejší olomoucké...

Přibývá startupů i podnikatelů, firmy dávají více vlastních peněz na výzkum a vývoj. Jak předpověděl jeden z autorů strategie Daniel Konczyna, Olomouc nebude dynamicky se rozvíjejícím městem jako třeba Ostrava. Přesto její metropolitní úloha roste, protože hodně lidí se suburbanizuje, tedy stěhuje se na okraj města nebo do okolních obcí.

Developer rozvíjí u centra Olomouce plán na náplavku, vodáci chtějí i dráhu

„Olomouc není jako Ostrava, což je jedno z nejdynamičtěji rostoucích měst. Ale pořád je tu zájem žít, je to krásné a bezpečné město a i přes neduhy jsou tu věci pod kontrolou,“ vyjmenoval Konczyna.

Připomenul průzkum spokojenosti, který si Olomouc před dvěma lety objednala. Celkem 84 procent dotázaných odpovědělo, že je s životem ve městě spokojeno.

Moderní, udržitelná a odolná metropole

Silnými stránkami jsou podle Konczyny vyspělé firmy v některých oborech, znalostně náročná pracovní místa, případně využití geopolitických trendů, jako je obrana nebo dekarbonizace. Důležitá je výjimečnost, která potáhne nárůst mezd, aby lidé neodcházeli.

Podle definované vize se Olomouc „do roku 2040 stane moderní, udržitelnou a odolnou metropolí, která má funkční infrastrukturu, aktivně a efektivně reaguje na klimatické změny a demografické výzvy, rozvíjí svou jedinečnou historickou a přírodní hodnotu a vytváří podmínky pro inovativní ekonomiku, kvalitní služby a aktivní participaci pro všechny své obyvatele.“

Olomoucký kraj představil své vize. Jsou odfláknuté, kritizuje opozice

Nastíněná budoucnost může působit skromně, což také někteří účastníci veřejného projednání zdůraznili. „Stabilizace není žádná nosná myšlenka,“ ptal se například po pojmenování větších ambicí David Novák. „Stabilizace není malý cíl. Populačně město dlouhodobě udržet a nekanibalizovat venkovské části kraje je výzva,“ oponoval zástupce zpracovatelského týmu Josef Miškovský.

Jednou z odměn v rámci valentýnské akce transfuzní stanice olomoucké fakultní...

Výrazná změna se ostatně může odehrát i bez veřejných peněz. Město se například v minulosti zabývalo posílením gastroturistiky a cestovního ruchu, zlomové výsledky ale nepřicházely. „Dnes jsme díky několika olomouckým podnikům na gastromapě mezi top destinacemi, přitom jsme do toho z rozpočtu nedali ani korunu. Stejně tak ani se strategickým plánem neumíme předvídat, co trh či poptávka vygeneruje. Nemusíme za každou cenu vymyslet něco geniálního, co nás někam posune, třeba to přijde samo,“ řekl primátor Žbánek.

Další části plánování včetně diskuse s obyvateli budou pokračovat, strategický plán by měli zastupitelé schvalovat v červnu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Čeští překladatelé filmů bojují o přežití: Nízké odměny, tlak byznysu a nástup umělé inteligence

Devět překladatelů se nechá zavřít do luxusně vybaveného bunkru, aby zde...

Nedávný výzkum přinesl děsivou zprávu o stavu českého překladu. Neviditelní tvůrci filmového zážitku mají na kahánku. Nahradí překladatele AI? Více o tématu přináší redaktor webu kinobox.cz Filip...

14. listopadu 2025

V Šumperku začíná největší středoevropský festival bluesové hudby Blues Alive

ilustrační snímek

V Šumperku dnes začíná mezinárodní hudební festival Blues Alive, největší středoevropská přehlídka zaměřená na blues a příbuzné žánry. Za tři dny se na třech...

14. listopadu 2025,  aktualizováno 

Soud v Plzni dnes vynese rozsudek nad lékařem obžalovaným z vraždy a znásilnění

ilustrační snímek

Plzeňský krajský soud dnes vynese rozsudek nad bývalým domažlickým primářem obžalovaným z loňské vraždy, pokusu o vraždu a ze znásilnění. Podle obžaloby loni v...

14. listopadu 2025,  aktualizováno 

Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.

Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení...

13. listopadu 2025  21:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medaili Kraje Vysočina získal i Josef Zimovčák, zakladatel akce Na kole dětem

Medaili Kraje VysoÄŤina zĂ­skal i Josef ZimovÄŤĂˇk, zakladatel akce Na kole dÄ›tem

Jako ocenění pro celý kolektiv charitativního projektu Na kole dětem vnímá jeho vedoucí a úspěšný sportovec Josef Zimovčák medaili, kterou dnes dostal od Kraje...

13. listopadu 2025  19:30,  aktualizováno  19:30

Mladý slon z ostravské zoo odcestoval do Francie

ilustrační snímek

Osmiletý samec slona indického dnes odcestoval z ostravské zoologické zahrady na severozápad Francie. Jeho novým domovem se stane Zoo Les Terres de Nataé,...

13. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:42,  aktualizováno  20:42

Lesníci nebudou zasahovat v oblasti vzácných bučin v Krušných horách

ilustrační snímek

Státní podnik Lesy ČR (LČR) podepsal dohodu s Ústeckým krajem o ochraně přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, kde rostou vzácné...

13. listopadu 2025  18:03,  aktualizováno  18:03

Zlínský kraj dá 250.000 korun na zasněžování běžeckých tratí na Pustevnách

ilustrační snímek

Zlínský kraj dá 250.000 korun na zasněžování běžeckých tratí na Pustevnách v Beskydech. Krajští radní schválili dotaci pro spolek Běžecký areál Pustevny....

13. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem mají posudek, který zpochybňuje EIA

ilustrační snímek

Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem nechali zpracovat znalecký posudek, který zpochybňuje kvalitu a zákonnost posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)...

13. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele
Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele

GERBER přináší chutné a výživné kaše Grain&grow, vyrobené z pečlivě vybraných obilovin. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte balíček plný...

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě okolo sedmnácté hodiny opustili střechu jednoho z finských domů určených k demolici, který ve čtvrtek ráno obsadili. Situaci na místě celý den...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  18:24

Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve...

13. listopadu 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.