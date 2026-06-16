Strážníci v Šumperku mohou testovat žáky na návykové látky,jde o pilotní projekt

Městská policie v Šumperku jako první městská policie v Olomouckém kraji nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání návykových látek mezi žáky. Nový model spolupráce staví na moderním testovacím vybavení, odborném poradenství a koordinaci postupu škol s bezpečnostními a sociálními institucemi. Jeho cílem je především prevence, včasné odhalení problémů a ochrana dětí a mladistvých, sdělila ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová.
Strážníci od června využívají testovací zařízení, které během několika minut přímo v terénu odhalí osm tříd návykových látek. K dispozici mají také jednorázové testy na přítomnost kratomu. Podle vedení městské policie nové vybavení výrazně rozšiřuje možnosti, jak reagovat na rostoucí problém užívání návykových látek mezi nezletilými.
Projektu předcházel odborný seminář věnovaný problematice drog ve školách. "Nechtěli jsme zůstat pouze u jednorázové přednášky. Naším cílem je vytvořit funkční systém spolupráce mezi školami, městskou policií a dalšími institucemi tak, aby školy na řešení těchto situací nebyly samy," uvedl ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.
Právě užší a systematická spolupráce se školami je podle městské policie hlavní novinkou projektu. Školy budou moci v případě důvodného podezření na užití návykové látky kontaktovat strážníky, kteří jako oprávněná osoba provedou orientační test. Pokud bude výsledek pozitivní, mohou následovat další kroky za účasti policie, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dalších institucí.
Projekt není zaměřen na kontrolu škol ani na represivní opatření vůči žákům. "Je důležité zdůraznit, že cílem není postihovat děti. Smyslem celého systému je včas zachytit problém, pomoci dítěti a současně odhalit osoby, které návykové látky mladistvým poskytují. Právě distributoři a osoby, které děti k užívání drog přivádějí, představují největší společenské riziko," uvedl Pelnář. Podle starosty Šumperka Miroslava Adámka (ANO) je bezpečnost dětí jednou z priorit města. "Tento projekt je přesně ukázkou moderního přístupu, který je založen na prevenci, včasné pomoci, spolupráci škol, rodičů a bezpečnostních složek," uvedl starosta.
Součástí připravovaného systému bude také úprava školních řádů a interních postupů tak, aby školy mohly při podezření na užití návykových látek postupovat v souladu s legislativou a podle jednoznačně stanovených pravidel.