Středověký hrad Helfštýn čeká festival světla, hudby a digitálního umění

Světelné instalace, živou hudbu a veřejný prostor propojí pilotní ročník festivalu Hell Yes!, který se uskuteční od pátku do neděle v kulisách středověkého hradu Helfštýn na Přerovsku. Kamenné hradby se tu potkají s progresivní elektronickou hudbou, videomappingem a 3D instalacemi, které podle pořadatelů akce hrad promění v živý a pulzující organismus. Vystoupí stovky umělců z Česka i zahraničí, kteří opanují čtyři pódia. Festival je novinkou v programu hradu, řekla ČTK jeho mluvčí Pavlína Jindrová.
"Festival Hell Yes! vnímáme jako příležitost oslovit novou skupinu návštěvníků a představit Helfštýn jako místo, kde se může propojovat kulturní dědictví se současným uměním, hudbou a moderními technologiemi," uvedla mluvčí hradu s tím, že pořadatelé očekávají více než 1000 návštěvníků.
Myšlenka zařadit festival světla, digitálního umění a elektronické hudby do kulturního programu hradu Helfštýn vznikla po osobním setkání kastelána hradu Jana Laura s kreativním technickým inovátorem Pavlem Röderem, organizátorem festivalu Světlo Valmez, který nabízí unikátní instalace předních umělců z celé Evropy. "Při společné debatě vznikla myšlenka přenést podobný koncept do prostředí jedné z nejrozsáhlejších hradních zřícenin v České republice", doplnila mluvčí.
Akce propojí historické kulisy Helfštýnu s progresivní elektronickou hudbou, světelnými instalacemi, videomappingem a digitálním uměním. "Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení interpretů a DJů, jako jsou NobodyListen, OM Unit, Ventolin nebo Ohm Square. Areál hradu oživí také řada uměleckých instalací," doplnila Jindrová.
Své práce představí například Jan Slanina, Marek Šilpoch či Felix Kiessling, který zde uvede monumentální dílo Antisonne, spuštěné z široké hradby k první vstupní bráně. Součástí programu bude také interaktivní instalace Tichý křik od Dana Gregora a studia INITI, založená na technologii převádějící lidský hlas do psaného textu.
Festival Hell Yes! se letos zařadí mezi největší kulturní akce v prostorách středověkého hradu, ke kterým dosud patřil Festival vojenské historie a mezinárodní setkání uměleckých kovářů s názvem Hefaiston.
Sezonu na hradě komplikuje oprava příjezdové komunikace, která trvá od 7. dubna do konce června. Podle správy hradu by měla být hlavní příjezdová komunikace k hradu zprovozněna ještě před nadcházejícím víkendem. "Dopravní omezení se podle správy hradu na návštěvnosti hradu projevilo poměrně výrazně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku evidujeme za měsíce duben, květen a červen přibližně o 8000 návštěvníků méně," dodala mluvčí hradu.