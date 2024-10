Ulice se staly uměleckým plátnem, výtvarníci pomalovali kotelny i pilíř mostu

Basketbalové hřiště na ulici Za Vodojemem v olomoucké městské části Nová ulice nově zdobí malba od Brazilky Júlie Moty Albaquerque. Znázorňuje postavy tří dívek, které si hrají s míčem.

„Když jsem byla mladší, byl mou vášní tenis. Chtěla jsem jej hrát i závodně, ale bohužel to mělo své překážky. Jsem z Brazílie a ve městě, z něhož pocházím, jsem neměla ženskou konkurenci a na mužských turnajích, které jsem potřebovala hrát kvůli bodům, mi start zprvu odpírali,“ vysvětlila svou inspiraci autorka.

„Naštěstí se nakonec vše obrátilo v můj prospěch, start na mužském turnaji jsem si vybojovala a měla tak možnost díky stipendiu odjet studovat a trénovat do Spojených států. Chtěla bych, aby žádná mladá sportovkyně nikdy neztrácela naději a věnovala se tomu, co zbožňuje. A to je poselství návrhu olomouckého basketbalového hřiště,“ popsala Albaquerque.

Vídeňský umělec Manuel Skirl se zase inspiroval sgrafitem od Wilhelma Zlámala na olomouckém nádraží.

„Asi sedm set metrů od příjezdové haly olomouckého vlakového nádraží, na kotelně na rohu ulic Blanická a Vrchlického, vytvořil svůj mural,“ popsala organizátorka akce Romana Junkerová.

Skirl část nádražního sgrafita převzal a převedl jej do vlastního stylu. „Sgrafito Wilhelma Zlámala jsem obdivoval od chvíle, kdy jsem poprvé přijel do Olomouce. Mural s odkazem na toto dílo pro mě bylo zážitkem: hned po příjezdu, někdy kolem půlnoci, jsem si vyfotil tu část sgrafita, kterou jsem chtěl použít, a zhruba během další hodiny jsem měl již hotovou skicu na stěně,“ přiblížil autor díla.

Pastelové barvy oživily Lužickou

Úprava sídlištních kotelen se stala hlavním tématem letošního ročníku Street Art Festivalu v Olomouci. Výraznou proměnou prošla také kotelna na ulici Lužické, kde španělská umělkyně Yubia vytvořila graffiti.

„Její tvorba, charakterizovaná jemnou paletou pastelových barev, oživila jednu stranu budovy, která se otevírá směrem k dětskému hřišti. Kombinace pastelových barev a hravých tvarů, typická pro Yubiin styl, do tohoto prostoru vnesla svěží energii,“ popsala organizátorka festivalu.

Proměnou prošla i sídlištní kotelna na ulici Zelená, kterou zdobí dílo umělecké dvojice MOTS. Polsko-portugalské duo spolu tvoří mnoho let a jejich díla jsou známá tím, že čerpají inspiraci ze svého bezprostředního okolí.

„V naší tvorbě se vždy odráží to, co zrovna prožíváme: barvy, které nás obklopují, lidi, které potkáváme, prostředí, ve kterém se nacházíme. Všednosti každého dne ovlivňují to, jak bude naše tvorba vypadat,“ vysvětlují umělci.

Již druhý rok po sobě měl možnost pozměnit podobu veřejného prostoru v Olomouci i bulharský umělec Glow.

„Obvykle je to samotné místo, třeba povrch stěny, který mě inspiruje. Nechávám se vždycky unést daným okamžikem a samotným prostředím, neplánuji příliš dopředu,“ poznamenal s tím, že jeho práce nejsou jen estetickými zásahy do veřejného prostoru.