Street Art Festival Olomouc propojí muraly, výstavy i pouliční kulturu

Velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale i výstavy či pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festivalu v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září, vyvrcholí sérií uměleckých realizací a doprovodných akcí. Program nabídne také galerijní výstavu, graffiti jam, hudební meet-up a přednášku věnovanou pouliční kultuře jako společenskému fenoménu, sdělili ČTK pořadatelé akce. Festival proměňuje Olomouc v otevřenou galerii od roku 2007, za tu dobu zde vznikly desítky velkoplošných maleb.
"Street Art Festival dlouhodobě otevírá dialog mezi současným uměním, městem a jeho obyvateli. Také letošní ročník ukáže různé podoby pouličního umění - od velkoformátových maleb přes komunitní a dočasné intervence až po hudbu, tanec a odbornou debatu," řekla na dotaz ČTK mluvčí přehlídky Barbora Křížová.
Dvě nové velkoformátové malby neboli muraly vytvoří umělci na stěnách výdejních boxů v Brněnské a Peškově ulici, podepíše se pod ně Luděk Keim a Radovan Sensel. "Další dílo, a to Anny Herzig, přibude na Kolejích Generála Svobody Univerzity Palackého. Realizace je naplánována na 20. září," uvedla Křížová. Součástí letošního ročníku bude rovněž nová práce Matěje Krajíčka. Součástí festivalu je také výstava francouzského street artisty a umělce Vincenta Grunwaldase názvem Charged, která se ve čtvrtek otevřela v Galerii G21.
Od 15. do 18. září se Street Art Festival zapojí do Evropského týdne mobility na náměstí Republiky. Juicy Kolektiv a Barbara Bělunková zde připraví intervence propojující současné umění, pohyb po městě a veřejný prostor. Projekt otevře otázku, jaké další funkce může městské náměstí plnit vedle dopravy a parkování. "Umělecká intervence dočasně promění náměstí Republiky v místo setkávání, tvorby a společně stráveného času," uvedli pořadatelé. Součástí programu bude komunitní hostina připravená Juicy Kolektivem.
V sobotu 12. září se v Tovární ulici uskuteční graffiti jam. Celodenní setkání nabídne společnou malbu, prostor pro místní scénu i postupnou proměnu zdejší legální plochy. Návštěvníci budou moci sledovat celý proces vzniku jednotlivých děl a setkat se přímo s jejich autory. Festival nabídne i hudební část, 22. září je v plánu setkání se skupinou Hihihahaholky. V programu je také přednáška o pouliční kultuře jako společenský fenomén. Uskuteční se 23. září v Kině Čekárna, dodala Křížová.