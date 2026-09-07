Streetartový umělec v Přerově vytváří na zdi nové portréty známých osobností

Pouliční galerie na třídě 17. listopadu v Přerově se rozrůstá o další portréty známých přerovských osobností. Několik dní na nich pracuje streetartový umělec Michal Filák, známý pod přezdívkou ProroK. K jeho loňským portrétům Pavla Nováka, Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřiny Haukové nově přibudou tváře skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Wykrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Portrét prvního z nich je už hotový, byl také nejtěžší, řekl dnes ČTK Filák.
Skladatele a zpěváka Wykrenta vystihl malíř v nadživotní velikosti, zobrazen je s notami, mikrofonem a úryvkem svých textů. Stejně jako u dalších osobností je na pozadí zachycen také dům v Přerově, který se s jeho životem pojí. "Jeho portrét byl pro mě zároveň největší zodpovědností, protože tady si ho všichni přáli a všichni ho znají," řekl dnes ČTK malíř.
Pracovat začal také na portrétu malíře Mervarta, zobrazen bude se štětcem a vlastním obrazem. Během týdne streeartový umělec vytvoří také portrét spisovatelky Vrbové, tvořící pod pseudonymem Jiří Sumín, a mistra světa ve hře na harmoniku Plevy; o zobrazení čtvrté osobnosti rozhodli Přerované v online hlasování.
Myšlenka proměnit nevýraznou zídku v galerii připomínající významné přerovské osobnosti vznikla díky participativnímu rozpočtu města. S nápadem přišel přerovský patriot a moderátor Václav Havlík, projekt získal podporu i dalších lidí. "Chtěli jsme vytvořit něco, co bude kolemjdoucí zastavovat, vzbuzovat zvědavost a připomínat, kolik inspirativních osobností je s Přerovem spjato. Když dnes vidíme zájem veřejnosti i to, že projekt pokračuje dalšími portréty, je to důkaz, že podobné připomínání místní historie má smysl," řekla Marie Sehnálková, která rozšíření galerie iniciovala.
Slavnostní odhalení nových děl bude 18. září, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Součástí happeningu bude koncert písní Jaroslava Wykrenta v podání jeho dlouholetého přítele Ivana Němečka staršího a kapely IN BLUE, která muzikanta mnoho let doprovázela. Chybět nebude ani hra na foukací harmoniku, která připomene mimořádný talent Lubomíra Plevy. Na místě budou k vidění také literární díla Amálie Vrbové. A organizátoři akce nezapomněli ani na ukázku obrazů Augustina Mervarta, dodala mluvčí.