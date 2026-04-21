Dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Štěpánovem a Červenkou na Olomoucku zastavil dnes dopoledne střet vlaku s člověkem. Zhruba hodinu vlaky na trati stály, poté byl provoz obnoven po jedné koleji. Před polednem se podařilo dopravu obnovit v celém rozsahu, sdělil ČTK mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Sražený nehodu nepřežil, potvrdila ČTK mluvčí olomoucké policie Ivana Skoupilová.
Nehoda na páteřní trati spojující Prahu s Olomoucí se stala v 09:40. Vlak podle drah srazil člověka v kolejišti na zastávce Střeň. "Mohu potvrdit, že osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem," řekla policejní mluvčí. Tragickou nehodu vyšetřuje policie. Zastavení provozu se týkalo nejen regionální, ale i dálkové dopravy, spoje podle informací Správy železnic po nehodě nabíraly více než půlhodinové zpoždění.