Strop chrámu ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu

Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a oprava nejrizikovějších míst, řekl ČTK správce poutního místa Aleš Tománek. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun.
Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará Voda společně s Městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Podle Tománka se na současném stavu kostela podepsala nejen dlouholetá devastace armádou, ale také desetiletí zanedbané údržby. "Chrám utrpěl zásahy nejprve Československé lidové armády v 50. a 60. letech a následně sovětské armády po roce 1968. Stejně ničivých bylo ale dalších 40 let bez údržby a dalších více než 30 let od 90. let, kdy se do interiéru prakticky nesáhlo," uvedl Tománek.
Největší obavy vzbuzuje stav stropu a kleneb. Vlhkost pronikající do zdiva způsobuje odlupování historických štuků, fresek i samotných omítek. Podle Tománka dnes omítky připomínají "práškový cukr na bábovce," stačí lehký otřes a části výzdoby padají k zemi. Loni musela být v chrámu instalována ochranná síť poté, co se ze stropu uvolnil kus omítky velikosti slepičího vejce.
Spolek nechal vypracovat stavebně-technický, statický i restaurátorský průzkum. Závěry všech posudků se podle Tománka shodují na tom, že rekonstrukci nelze dál odkládat. Odborníci letos začali restaurovat nejcennější nástěnné fresky díky penězům z havarijního fondu ministerstva kultury. Jde o alegorie čtyř světadílů, dvě z nich jsou již hotovy.
Klíčové pro záchranu stropu a krovů bude vybudování dřevěného lešení uvnitř kostela. Na jeho stavbu poskytlo olomoucké arcibiskupství dřevo za zhruba 750.000 korun, celá konstrukce bude stát zhruba milion korun. "Momentálně nám chybí asi 240.000 korun, aby stavba lešení mohla začít. Smlouva už je podepsaná, stavět se začne začátkem října," uvedl správce.
Příští rok musejí správci kostela najít další dva miliony korun na základní zpevnění nejvíce ohrožených částí stropu a kleneb. Ani případné dotační programy však nepokryjí všechny náklady, spoluúčast tak bude nutné zajistit z darů. "Byli bychom rádi, kdyby se našel partner nebo firma, která by se stala patronem obnovy jednoho z architektonických skvostů raně barokní Moravy," uvedl Tománek. Cena opravy stropu je odhadována na přibližně 15 milionů korun, náklady na celkovou opravu chrámu odborníci odhadují na zhruba 120 milionů korun.
Chrám svatého Jakuba Většího a svaté Anny je jedinou dochovanou stavbou připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Kostel projektoval Giovanni Pietro Tencalla, autor například kroměřížského zámku či poutního kostela na Svatém Kopečku u Olomouce.