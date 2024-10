Dva studenti před diskotékou zbili a vážně zranili tři lidi, vyvázli s podmínkou

Trest zohledňující podle soudu věk obžalovaných blízký věku mladistvých znamená pro Kuchaře tři roky vězení podmíněně se zkušební dobou na pět let, Geba má zkušební dobu o rok kratší. Oběma soud nařídil také dohled probační a mediační služby a náhradu škody. Rozsudek je pravomocný.

„Právě s ohledem na výrazně nižší trest už netřeba počítat s druhou šancí. Nikdo by vás jako mladé lidi nerad viděl ve vězení, ale i méně závažné pochybení by mohlo znamenat odnětí svobody,“ zdůraznil předseda senátu Vladimír Najdekr.

„Tresty se mohou jevit jako relativně benevolentní, napadení bylo razantní, trestná činnost závažná, mohla mít následky. Ale pachatelé jsou mladí, mají život před sebou a asi by nebylo dobré, kdyby ho začínali ve výkonu trestu. Škodu částečně nahradili a měli snahu se všem omluvit,“ vysvětlil soudce, proč navrženou dohodu schválil.

Podle obžaloby Kuchař s Gébou 17. září 2022 v pět hodin ráno v Riegerově ulici nejprve napadli jednoho muže a následně i jeho kamarády, kteří ho chtěli bránit. Zaútočili na ně údery pěstmi do hlavy a když napadení upadli na chodník, kopali do nich, jeden z poškozených dostal i několik ran nohou do hrudníku. Poté agresoři z místa odešli.

Celé situaci přitom měla předcházet úplná malichernost. „Odcházeli jsme kolem páté ráno z Varny (tehdejší název diskotéky, pozn. red.). Jedné holce tam bylo zle, kamarád jí donesl vodu. Denis Kuchař si před ně stoupl, narušil mu osobní prostor, kamarád ho odsunul a dostal ránu na ucho. Zařval jsem, kamarád řekl, že jdeme pryč,“ popsal jeden z poškozených.

Útoku litovali a omlouvali se

Ten skončil se zlomeninami čelní kosti, pravé očnice, nosních kůstek a zubů v nemocnici. Osmatřicetiletý muž u soudu uvedl, že léčba zubů ho přišla na 21 tisíc korun, ušlý zisk kvůli léčbě vyčíslil na 55 tisíc. Náhradu škodu uplatňoval jako jediný.

„Jen náhodou nedošlo k život ohrožujícím nitrolebním poraněním a dále k poraněním vlastní oční koule nebo struktur očnice,“ podotkl státní zástupce Jindřich Pazdera.

Dalšímu z napadených, jenž také utrpěl vážnější následky, hrozilo nitrolební poranění s poškozením mozku. Třetí skončil s pohmožděným obličejem.

Dnes dvacetiletí Kuchař s Gébou, studenti střední polytechnické školy v Olomouci, vypověděli, že se cítí vinni, útoky nerozporují a svých činů litují. Jejich počínání ostatně zachytila kamera městské policie na rohu Horního náměstí. Géba již poslal poškozeným omluvu a nabídl i osobní setkání, které ale nikdo z napadených nevyužil.

Mladíci se dušovali, že alkohol už nepijí

Oba mladí muži se tedy alespoň se svolením soudu omluvili v jednací místnosti jednomu z napadených, jenž se jako jediný líčení účastnil. Přišli za ním a podali mu ruku.

„Moc se omlouvám, bylo to nedorozumění, z obou stran, je mi to moc líto. Nevím, co mě to popadlo,“ řekl Géba.

Obhajoba poté navrhla soudu uzavření dohody o vině a trestu. Po hodinové přestávce soudce souhlasil s jejím projednáním, ještě však s ohledem na mimořádné snížení trestu vyslechl obžalované i napadeného muže. Podle výpovědi jednoho ze svědků se měl útočníkům někdo vysmívat, napadený si ale po dvou letech nic takového nepamatoval.

Kuchařovi soudce připomenul policejní záznamy, podle nichž se v nočních hodinách dvakrát připletl k potyčkám, jednou před olomouckou večerkou a podruhé po skončení plesu.

„Možná vám to teď tak nepřijde, ale může to jednou skončit tak, že kvůli malichernosti někdo přijde o život. Jsou to prostředí, kdy je ke konfliktu hrozně blízko. Zkušební doba je dlouhá, stát se podobná věc během ní, může to skončit vězením. Takových situací je potřeba se vyvarovat,“ nabádal mladé muže soudce. Obžalovaní tvrdili, že alkohol už nepijí a už nebudou chodit na noční akce.