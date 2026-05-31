Studenti z Olomouce vyráží na pochod do Prahy na podporu kultury a médií

Zhruba dvě desítky studentů dnes dopoledne vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy s cílem podpořit kulturu a veřejnoprávní média. Během pochodu na trase dlouhé zhruba 330 kilometrů se k nim budou přidávat další registrovaní lidé, řekl ČTK organizátor akce Matyáš Erban ze studentské iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc. Akce reaguje na vládní kroky směřující ke snižování financování kultury a veřejnoprávních médií. Účastníci plánují během cesty navštěvovat regionální kulturní centra, v plánu mají debaty a umělecký program.
Z Olomouce mají studenti zamířeno na Litovel, Moravskou Třebovou, Litomyšl, Pardubice, putovat pak budou přes Kolín nebo Nymburk. Pochod skončí 15. června v Praze, kde projde kolem uměleckých škol a vládních budov a skončí před Parlamentem. Zakončen bude happeningem, uvedli organizátoři. Maskotem pochodu je strašák, který podle nich zvěčňuje podobu současné nezávislé kultury tak, jak ji předkládá vládní garnitura.
Účastníci mají v plánu denně ujít přibližně 25 kilometrů, nocovat budou především ve školách a sokolovnách. Kulturní program i přespání jsou plánovány na 15 zastávkách mezi Olomoucí a Prahou.
Otevřenou iniciativu Stojíme za kulturou Olomouc, která je součástí celorepublikového studentského hnutí Stojíme za kulturou, založili studující Katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého kvůli organizaci demonstrací proti škrtům v živé kultuře 11. března. Před Uměleckým centrem se v ten den ráno setkalo přes 50 lidí. Iniciativa pořádala v Olomouci také stávku Média nedáme 22. dubna, které se účastnilo přes 200 lidí.