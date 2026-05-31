Studenti z Olomouce vyráží na pochod do Prahy na podporu kultury a médií

Autor: ČTK
  0:25aktualizováno  0:25
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zhruba dvě desítky studentů dnes dopoledne vyrazí pěšky z Olomouce do Prahy s cílem podpořit kulturu a veřejnoprávní média. Během pochodu na trase dlouhé zhruba 330 kilometrů se k nim budou přidávat další registrovaní lidé, řekl ČTK organizátor akce Matyáš Erban ze studentské iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc. Akce reaguje na vládní kroky směřující ke snižování financování kultury a veřejnoprávních médií. Účastníci plánují během cesty navštěvovat regionální kulturní centra, v plánu mají debaty a umělecký program.

Z Olomouce mají studenti zamířeno na Litovel, Moravskou Třebovou, Litomyšl, Pardubice, putovat pak budou přes Kolín nebo Nymburk. Pochod skončí 15. června v Praze, kde projde kolem uměleckých škol a vládních budov a skončí před Parlamentem. Zakončen bude happeningem, uvedli organizátoři. Maskotem pochodu je strašák, který podle nich zvěčňuje podobu současné nezávislé kultury tak, jak ji předkládá vládní garnitura.

Účastníci mají v plánu denně ujít přibližně 25 kilometrů, nocovat budou především ve školách a sokolovnách. Kulturní program i přespání jsou plánovány na 15 zastávkách mezi Olomoucí a Prahou.

Otevřenou iniciativu Stojíme za kulturou Olomouc, která je součástí celorepublikového studentského hnutí Stojíme za kulturou, založili studující Katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého kvůli organizaci demonstrací proti škrtům v živé kultuře 11. března. Před Uměleckým centrem se v ten den ráno setkalo přes 50 lidí. Iniciativa pořádala v Olomouci také stávku Média nedáme 22. dubna, které se účastnilo přes 200 lidí.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

31. května 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

31. května 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Strom vyvrácený větrem spadl na Plzeňsku na stan, zranil padesátiletého muže

ilustrační snímek

Vážná zranění způsobil dnes odpoledne padesátiletému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom, který nejspíš vyvrátil silný vítr. Strom spadl na stan a muže...

31. května 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

Výstava Legendy na pražském Výstavišti.

vydáno 31. května 2026  19:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE

Výstava Legendy na pražském Výstavišti.

vydáno 31. května 2026  19:28

Kéž lavičko, kéž bys promluvila… Aneb kuřácké smetiště nejen u stanice Fryčovická.

vydáno 31. května 2026  19:27

Hasiči na jihu Čech po bouřkách odklízejí větve a čerpají vodu

ilustrační snímek

Hasiči v celém Jihočeském kraji řeší následky bouřek. Odklízejí spadané větve a čerpají vodu ze zatopených sklepů. K 16:00 měli přes 100 výjezdů. Mezi nimi i...

31. května 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Požár na Šumavě zničil obytný srub, škoda přesahuje 2,5 milionu korun

PoĹľĂˇr na Ĺ umavÄ› zniÄŤil obytnĂ˝ srub, Ĺˇkoda pĹ™esahuje 2,5 milionu korun

Rozsáhlý požár zničil dnes odpoledne na Šumavě obytný dřevěný srub se stodolou na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku. Hasiči předběžně odhadli...

31. května 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Hložek po návratu opět skóroval. Čeští fotbalisté si při generálce na MS poradili s Kosovem

Český kapitán Ladislav Krejčí nechce pustit k míči Veldina Hodžu z Kosova.

Česká fotbalová reprezentace zvládla předposlední přípravný zápas před mistrovstvím světa a na pražské Letné porazila Kosovo 2:1. Národní tým rozhodl o vítězství už v prvním poločase díky trefám...

31. května 2026  18:49

MS v hokeji 2026 dnes: Norsko vyzvalo Kanadu, Švýcaři změří síly s Finskem ve finále

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo do svého velkého finále. Poslední hrací den nabídl souboj o bronz mezi Norskem a Kanadou, kde došlo k velkému překvapení. Zbývá už jen poslední...

31. května 2026  18:35

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Hokejový šampionát zamířil do svého velkého finále. Sobotní semifinálový program nabídl dva atraktivní souboje o postup do boje o zlato. Domácí Švýcarsko vyzvalo překvapení turnaje z Norska, večer se...

31. května 2026  18:28

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je na svém konci. Zbývá totiž odehrát jen jeden poslední zápas - finále. Česká reprezentace se však do tohoto souboje nezapojí, protože vypadla ve...

31. května 2026  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.