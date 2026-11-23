Právě to chce změnit nové centrum filmové a audiovizuální výchovy, takzvaný AV HUB, který vznikl v prostorách minikina na vlakovém městském nádraží v Olomouci. Dosud sem lidé přicházeli za filmovými projekcemi, nově se zde budou vzdělávat také děti a mladiství.
„Snažíme se jim otevřít oči a ukázat filmy, které je mohou oslovit, ale o jejichž existenci ani nevědí,“ říká Bednařík v rozhovoru pro iDNES.cz.
Pavel Bednařík
V olomouckém minikině Čekárna začalo fungovat nové centrum AV HUB, které je sedmým svého druhu v Česku. Co stálo za jeho vznikem? Myšlenka audiovizuálních center není úplně nová. Inspirovali jsme se například v Severním Irsku, Nizozemsku a Dánsku, kde podobná zařízení už fungují. Několik let jsme se s kolegy z Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu snažili prosadit, aby se film stal povinnou součástí vzdělávání. Dosud totiž šlo o volitelný obsah, který většina škol do výuky nezařazovala. Když se nám podařilo filmovou a audiovizuální výchovu začlenit do vzdělávacího kurikula, začali jsme podnikat konkrétní kroky. Ministerstvo kultury následně podpořilo vznik regionálních center a poskytlo nám finanční podporu na tři roky.
Filmové centrum jste se v Olomouci rozhodli otevřít v minikině Čekárna. Proč právě tady?
S Olomoucí jsem dlouhodobě spojený a v asociaci jsem několik let působil také jako předseda. Po otevření Čekárny se proto nabízelo, že centrum vznikne právě tady. Chtěli jsme vytvořit místo, kde diváci uvidí zajímavé filmy, které se běžně nepromítají, a zároveň nabídnout učitelům z regionu zázemí pro školení, přednášky a další vzdělávací aktivity. Výhodou je, že centrum sídlí přímo v kině. V tom se od některých dalších center lišíme.
AV HUB má sloužit nejen školám a pedagogům, ale také širší veřejnosti. Máte už nějaké plány, na jaké aktivity se chcete zaměřit?
Chceme jim ukazovat, jak s filmem pracovat při výuce, a zprostředkovávat kontakty na lektory či filmaře. Zároveň chceme propojovat instituce, které se v regionu filmu věnují. Je jich poměrně dost, od kina Metropol přes Telegraph (multifunkční platforma propojující kulturu, práci a odpočinek – pozn. red.) a Muzeum umění až po Univerzitu Palackého. Některé naše programy budou přístupné také veřejnosti. Počítáme například s přednáškami, besedami nebo projekcemi němých filmů s živou hudbou. Rádi bychom také vytvořili filmovou studovnu, kde si zájemci budou moci individuálně pustit i méně dostupné snímky.
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Dnešní děti vyrůstají na TikToku, Instagramu nebo YouTube. Mění se tím jejich schopnost porozumět filmu?
Myslím si, že porozumění psanému textu se dlouhodobě zhoršuje, ale porozumění obrazu je naopak mnohem lepší. Mladí lidé film a další audiovizuální obsah přirozeně vstřebávají, protože je neustále obklopuje. To ale ještě neznamená, že se na něj dokážou podívat soustředěněji, vnímat jeho jednotlivé složky nebo pochopit, proč na ně určitým způsobem působí. Právě k tomu má filmová výchova sloužit. Nejde jen o samotné filmy, ale také o videa na YouTube nebo obsah influencerů. To všechno je součást audiovizuálního prostředí, ve kterém žijeme.
Jaký vztah mají mladí ke klasické kinematografii?
Záleží na tom, co považujeme za klasickou kinematografii. Je například Harry Potter už klasika? Mladí lidé mají k filmům velmi selektivní přístup. Dříve existovaly filmové kluby nebo časopisy, které divákům pomáhaly se v kinematografii orientovat. Dnes u nás prakticky neexistuje populární měsíčník věnovaný filmu. Mladí si tak cestu k jednotlivým snímkům často nacházejí spíše nahodile. Naším cílem je ukazovat jim i filmy, o kterých třeba vůbec nevědí, že existují.
Na co tedy dnes chodí do kina?
Mladí lidé mají rádi především žánrovou kinematografii, tedy komedie, horory, muzikály nebo akční filmy. Vyhledávají příběhy, které naplňují jejich očekávání. Když se jim líbí jedna marvelovka, přirozeně sáhnou po další. My se jim snažíme trochu otevřít oči a představit jim i jiné filmy, které by je mohly oslovit. Rozhodně jim ale nechceme zakazovat sledovat Marvel nebo bláznivé komedie. To by bylo kontraproduktivní.
Má dnes filmová výchova pevné místo v učebních osnovách?
Zatím jde stále o okrajovou záležitost. Podle našeho průzkumu, který jsme dělali před pěti lety, se film vyučoval pouze na čtyřech procentech základních škol a necelé pětině gymnázií. Od příštího roku by se ale filmová a audiovizuální výchova měla stát povinnou součástí vzdělávání na základních školách, takže se na to budou muset připravit. Některé školy možná zvolí jednodušší cestu a budou dětem jen promítat filmy. My jim ale chceme ukázat, že možností je víc.
Jak může výuka vypadat v praxi?
Film se dá propojit s celou řadou předmětů. Například s fyzikou, protože jeho historie souvisí s optikou, světlem nebo mechanikou. Stejně tak s literaturou, výtvarnou výchovou nebo dějepisem. Školy si kvůli tomu nemusejí zavádět samostatný předmět. Mohou uspořádat projektový den, spojit film s hudbou, navštívit projekci a následně o ní diskutovat nebo připravit animační workshop. Právě od toho tu centrum je, aby učitelům pomohlo jim najít vhodné lektory či programy.
Dokážou děti o filmech takto přemýšlet, nebo je zatím vnímají hlavně jako zábavu?
Když dostanou příležitost aktivně se na tvorbě filmu podílet, většinou je to velmi baví. Problém je, že takových příležitostí mají málo. Proto chceme vytvářet prostředí, kde si mohou vyzkoušet například animaci, zúčastnit se workshopu nebo se o filmu dozvědět něco nového. Nejde o to jejich přirozený zájem nahrazovat, ale prohlubovat ho a ukazovat jim další možnosti, jak k filmu přistupovat.
Olomoucký kraj je poměrně rozlehlý. Jak chcete zapojit také školy z Jesenicka nebo Šumperska, které mají ke kulturním programům horší přístup?
Právě dostupnost je jedním z hlavních problémů. Kraj je geograficky velmi specifický a na severu regionu mají školy obecně méně možností než například v Olomouci nebo Prostějově. Proto chceme s programy vyjíždět také přímo za nimi. Máme kontakty na učitele z Jesenicka i Šumperska a předběžně počítáme třeba s workshopem na základní škole v Jeseníku. Nechceme ale plošně rozesílat nabídky na stovky škol. Ty jsou podobnými informacemi zahlcené a odezva bývá minimální. Raději budujeme osobní kontakty s pedagogy, kteří mají o filmovou výchovu skutečný zájem.
Kde vidíte slabá místa ve školském systému? Jsou věci, se kterými si učitelé nevědí rady?
Někdy jde o úplně základní věci. Učitelé například nevědí, kde legálně získat filmy pro promítání nebo jak připravit vhodné podmínky pro projekci. Filmový zážitek totiž není úplně ideální v běžné učebně, kde okny proniká denní světlo. Chceme jim proto poskytovat praktické rady, doporučovat dostupné zdroje a pomáhat s přípravou výuky. Vydali jsme také učebnici s ukázkami, cvičeními a QR kódy, díky kterým si pedagogové mohou jednotlivé filmy jednoduše pustit.
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Co byste chtěl, aby si děti a dospívající z návštěvy centra odnesli a co by se měli naučit?
Hlavně bych byl rád, kdyby si vytvořili trvalý vztah k filmu. Nemusejí se z nich stát filmaři, ale mohou zjistit, že je zajímá filmová historie, dramaturgie nebo organizace festivalů. V Olomouci mohou studovat film na Univerzitě Palackého nebo se zapojit do Academia Film Olomouc. A pokud chtějí film přímo vytvářet, můžeme je nasměrovat třeba na školy ve Zlíně, Praze nebo Písku. Chceme být místem, které mladým lidem otevře nové možnosti a pomůže jim objevit, co všechno jim film může nabídnout.