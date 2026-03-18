Povodí Desné mají před záplavami ochránit poldry, studie posoudí jejich přínos

Cílem všech podepsaných stran je zvýšit ochranu obcí a měst ohrožených opakovanými povodněmi. Zároveň chtějí vytvořit jednotný podklad pro další projektovou přípravu i financování.
Protipovodňová ochrana obyvatel povodí řeky Desné zahrnuje podle státního podniku Povodí Moravy v první fázi liniová opatření v obcích, tedy například hráze a zídky. Ty už vznikly v Rapotíně, Vikýřovicích a Petrově nad Desnou, další rostou nebo jsou v plánu.
„Převedení stoleté povodně přes intravilány obcí jen za pomocí liniových opatření ale není technicky realizovatelné, protože by musela být budována do velké výšky. Proto byla navržena vhodná kombinace těchto prvků s retenčními prostory,“ řekl k další etapě ochrany proti velké vodě generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Poldry mají Olomouc chránit před přívalovými dešti, stavba ale roky vázne
K zadržení a transformaci povodňových průtoků by tak podle něj měly sloužit suché nádrže v katastru Velkých Losin a na řece Mertě na území Sobotína. „Jejich vliv a význam bude posouzen na základě nových hydrologických dat a aktualizovaných zaměření. Prověřeny budou také různé kombinace těchto retenčních prvků,“ dodal Fína k hledání optimální varianty.
Prověří i využití Dlouhých strání
Připomenul dřívější úvahy o nádrži Annín na Hučivé Desné i vliv zadržovacích schopností přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Oba případy posuzovaní také zohlední.
Po zvýšení ochrany by měla být sídla chráněná i před stoletou povodní. Kraj dá na studii milion korun, podílet se bude i svazek obcí a Šumperk. Zpracovatele studie vybere Povodí Moravy.
„Studie bude rozdělená do dvou etap. V první fázi odborníci pomocí matematického modelování posoudí navržená opatření, jejich účinnost a základní proveditelnost. Druhá etapa se podrobně zaměří na technické řešení suché nádrže Filipová,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).
Na Chrudimsku už budují obří hráz proti povodním, beton bude imitovat skálu
„Pro nás v Rapotíně má téma mimořádný význam. Po zkušenostech s povodněmi je zřejmé, že je potřeba systematických kroků. I proto u nás právě probíhá další etapa výstavby přírodě blízkých protipovodňových opatření v hodnotě zhruba 602 milionů korun,“ sdělil starosta Rapotína Bohuslav Hudec (ANO). Zároveň je předsedou Svazku obcí údolí Desné a hejtmanovým náměstkem pro dotace a dopravu.
„Věřím, že propojení těchto projektů přinese větší bezpečí nejen našim obyvatelům, ale i dalším obcím v údolí Desné,“ dodal Hudec.
Velká voda v září 2024 v korytě Desné postihla všechny obce po toku řeky, škody se zde vyšplhaly do stovek milionů korun. Hejtmanství připomíná, že v lokalitě navíc chybí možnost záchytu většího objemu vody.
Plánovanou studií navržená opatření navážou na protipovodňovou ochranu Rapotína a Vikýřovic. Ta by měla zadržet až padesátiletou vodu.