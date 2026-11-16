V Olomouci letos kvůli dlouhodobému suchu a extrémně vysokým letním teplotám odumřelo 140 stromů. Letní měsíce nepřežilo také sedm okrasných sakur v Zikově ulici, kterým nepomohla ani zálivka, přihnojení a odborné ošetření proti chorobám a škůdcům. Zahradníci na podzim ve městě vysadí 237 nových stromů, aby úbytek zeleně nahradili. ČTK to sdělila Jitka Štěpánková z oddělení městské zeleně olomouckého magistrátu.
Nejvíce dospělých stromů letos podle údajů magistrátu odumřelo v městské části Nová Ulice, kde jich bylo napočítáno 26. V Neředíně odumřelo 15 stromů, v Hejčíně 12, v centru města 11, na Nových Sadech devět a na Povelu šest.
V případě mladých stromů odumírání podle Štěpánkové souvisí nejen s letními vedry a nedostatkem srážek, ale také s prodlužováním vegetačního období, které začíná dříve na jaře a končí později na podzim. Vysoké teploty a sucho navíc podle odborníků oslabují dřeviny a zvyšují jejich náchylnost k napadení škůdci a chorobami.
Město proto pro výsadbu vybírá odolnější druhy. "Při výsadbě nových stromů se řeší například i okolní plochy, do kterých bude mít strom možnost zakořenit, půda se přihnojuje a přisypávají se speciální obohacené substráty. U listnatých stromů se jejich kmeny natírají speciálním nátěrem, který je má ochránit před úpalem a úžehem," podotkla Štěpánková.
Radnice zároveň postupně mění skladbu vysazovaných dřevin. Týká se to i lípy srdčité. "Máme doporučení od fytopatologů, abychom v Olomouci nevysazovali lípy srdčité v monokulturních skupinových ani liniových výsadbách. V nehostinném městském prostředí totiž tyto stromy snadněji podléhají oslabení a následnému napadení patogeny," podotkla Štěpánková.
Podzimní výsadba v Olomouci zahrnuje 237 stromů a přibližně 230 keřů. Z nových stromů bude 167 tvořit náhradní výsadbu za pokácené dospělé dřeviny a 70 kusů nahradí uhynulé mladé stromy.
Štěpánková upozornila, že v městském prostředí se také stále výrazněji prosazují některé invazní druhy rostlin. Patří mezi ně například pajasan žláznatý, trnovník akát nebo křídlatky, které se dokážou rychle šířit a vytlačovat původní vegetaci.