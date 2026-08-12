Sucho trápí rybáře, kvůli vedrům omezují krmení, na podzim čekají menší ryby

Autor: ČTK
  11:51
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami, některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnících omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech, zjistila ČTK.

Za katastrofální označují situaci olomoučtí rybáři. "Trusovka je bez vody, její přítoky taky. Šumice na Konicku a její přítoky jsou rovněž úplně bez vody," řekl ČTK předseda olomoucké místní organizace Českého rybářského svazu Michal Šefčík. Problémy už se projevily podle něj i na Těšetickém rybníku, kde po poklesu hladiny uhynuly ryby. Rybáři museli nasadit aerátory, které vodu provzdušňují a zakázali rybolov. Na Trusovickém potoce v Bohuňovicích při vysokých teplotách již na konci června zachránili zhruba 180 kilogramů ryb, dalších asi 25 kilogramů však uhynulo, doplnil Šefčík.

Z vysychajících toků rybáři pokračují v odlovech a transferech ryb do hlavního toku, řeky Moravy. I tam je ale podle Šefčíka vody málo. Další zásahy nyní plánují na Bystřici, kde je podle něj minimální průtok a začínají se vytvářet tůně. "Ta situace je velice špatná a dokud nezaprší, nezlepší se to," podotkl předseda organizace. Rybáře trápí nejen sucho, ale i vedro zvyšující teplotu vody. Na Trusovickém potoku naměřili až 30 stupňů, tvořící se sinice se mohou rybám dostat do žaber a znemožnit jim dýchání. "Každý den jezdíme po našich rybářských revírech, kontrolujeme kyslík, kontrolujeme teplotu vody," dodal Šefčík.

Na tekoucích vodách mají rybáři možnosti, jak situaci ovlivnit, omezené. "Tam jsme fakt závislí na tom, jestli prší nebo neprší," řekl dnes ČTK předseda místní organizace Českého rybářského svazu Přerov Petr Kopřiva. Organizace hospodaří mimo jiné na řece Bečvě a Moštěnce. Bečva je podle něj průtokově blízko historického minima, úhyny tam zatím nezaznamenali, problémy s úhynem ryb nastaly už ale tento týden na mlýnském náhonu na Moštěnce. Málo vody je také ve Strhanci.

Na stojatých vodách rybáři už více než měsíc naplno využívají aerátory. Průběžně sledují množství rozpuštěného kyslíku a podle Kopřivy kvůli nedostatku kyslíku omezují také krmení ryb. "Omezujeme krmení, ať ty ryby mají šanci přežít horka a kyslíkové deficity. Zatím se nám to daří," uvedl s tím, že omezení krmení se však negativně projeví na podzim při výlovech na jejich hmotnosti.

S podobným omezením krmení mají zkušenost také rybáři v Hustopečích nad Bečvou. Podle předsedy tamní organizace Stanislava Pernického je na jejich jezerech úbytek vody nejméně půl metru, chovné rybníky se ale zatím daří udržet bez úhynů. Naplno tam pracují aerátory a rybáři se snažili vodu doplňovat také čerpadly z vodoteče. Ta však nyní již vyschla. "Řadu dnů nebo týdnů jsme nekrmili, protože kdybychom krmili rybu na těch rybochovných zařízeních, tak při přijímání potravy ryba spotřebuje obrovské množství kyslíku," řekl ČTK Pernický. S krmením začali až nyní, kdy se noci ochladily a teplota vody klesla.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Na koridoru mezi Studénkou a Ostravou je kvůli závadě vlaku zastavený provoz

ilustrační snímek

Porucha vlaku odpoledne zastavila dopravu ne hlavní železniční trati mezi Hranicemi na Moravě, Ostravou a dále Polskem. Omezení potrvá podle informací na webu...

12. srpna 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, zranilo se i dítě

Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění....

U Třeboně na silnici I/34 havaroval dnes odpoledne autobus, který narazil do stromu. Zdravotníci se postarali o čtyři lidi, z toho tři mladistvé. Vážně zraněného řidiče transportovali do nemocnice...

12. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:52

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu téměř za půl miliardy

ilustrační snímek

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za půl miliardy korun. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle...

12. srpna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim

ilustrační snímek

Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou pobočku Kooperativy nedaleko radnice začnou...

12. srpna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mělník dokončil koupi Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto

ilustrační snímek

Mělník dokončil koupi památkově chráněné Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto. Město vilu za zhruba 15 milionů korun odkoupilo od soukromého...

12. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za pololetí čtyři lidé, stejně jako loni

ilustrační snímek

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za první letošní pololetí čtyři lidé, stejně jako od ledna do června 2025. Zranění při nich utrpělo 38 lidí, meziročně o...

12. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Litoměřice ukážou novou podobu vstupu do sadů, odkud zmizel kontroverzní pomník

ilustrační snímek

Litoměřice představí veřejnosti novou podobu vstupu do Jiráskových sadů, odkud město odstranilo kontroverzní pomník. Do soutěže přišlo 40 návrhů. Vítězem se...

12. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Manželé zapomněli v taxíku věci za miliony, řidič o nich „nevěděl“. Vzpomněl si až v cele

ilustrační snímek

Co mělo být začátkem zasloužené dovolené se rychle změnilo v rozsáhlou policejní akci. Manželskému páru bylo odcizeno zavazadlo s osobními věcmi a vysokou finanční částkou v hotovosti. Řidič taxíku...

12. srpna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V Jedovnici se rekonstruuje křižovatka, provoz řídí semafory, za volantem zde dejte pozor

12. srpna 2026  16:03

Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...

12. srpna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o...

12. srpna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o...

12. srpna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×