Sucho trápí rybáře, kvůli vedrům omezují krmení, na podzim čekají menší ryby

Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami, některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnících omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech, zjistila ČTK.
Za katastrofální označují situaci olomoučtí rybáři. "Trusovka je bez vody, její přítoky taky. Šumice na Konicku a její přítoky jsou rovněž úplně bez vody," řekl ČTK předseda olomoucké místní organizace Českého rybářského svazu Michal Šefčík. Problémy už se projevily podle něj i na Těšetickém rybníku, kde po poklesu hladiny uhynuly ryby. Rybáři museli nasadit aerátory, které vodu provzdušňují a zakázali rybolov. Na Trusovickém potoce v Bohuňovicích při vysokých teplotách již na konci června zachránili zhruba 180 kilogramů ryb, dalších asi 25 kilogramů však uhynulo, doplnil Šefčík.
Z vysychajících toků rybáři pokračují v odlovech a transferech ryb do hlavního toku, řeky Moravy. I tam je ale podle Šefčíka vody málo. Další zásahy nyní plánují na Bystřici, kde je podle něj minimální průtok a začínají se vytvářet tůně. "Ta situace je velice špatná a dokud nezaprší, nezlepší se to," podotkl předseda organizace. Rybáře trápí nejen sucho, ale i vedro zvyšující teplotu vody. Na Trusovickém potoku naměřili až 30 stupňů, tvořící se sinice se mohou rybám dostat do žaber a znemožnit jim dýchání. "Každý den jezdíme po našich rybářských revírech, kontrolujeme kyslík, kontrolujeme teplotu vody," dodal Šefčík.
Na tekoucích vodách mají rybáři možnosti, jak situaci ovlivnit, omezené. "Tam jsme fakt závislí na tom, jestli prší nebo neprší," řekl dnes ČTK předseda místní organizace Českého rybářského svazu Přerov Petr Kopřiva. Organizace hospodaří mimo jiné na řece Bečvě a Moštěnce. Bečva je podle něj průtokově blízko historického minima, úhyny tam zatím nezaznamenali, problémy s úhynem ryb nastaly už ale tento týden na mlýnském náhonu na Moštěnce. Málo vody je také ve Strhanci.
Na stojatých vodách rybáři už více než měsíc naplno využívají aerátory. Průběžně sledují množství rozpuštěného kyslíku a podle Kopřivy kvůli nedostatku kyslíku omezují také krmení ryb. "Omezujeme krmení, ať ty ryby mají šanci přežít horka a kyslíkové deficity. Zatím se nám to daří," uvedl s tím, že omezení krmení se však negativně projeví na podzim při výlovech na jejich hmotnosti.
S podobným omezením krmení mají zkušenost také rybáři v Hustopečích nad Bečvou. Podle předsedy tamní organizace Stanislava Pernického je na jejich jezerech úbytek vody nejméně půl metru, chovné rybníky se ale zatím daří udržet bez úhynů. Naplno tam pracují aerátory a rybáři se snažili vodu doplňovat také čerpadly z vodoteče. Ta však nyní již vyschla. "Řadu dnů nebo týdnů jsme nekrmili, protože kdybychom krmili rybu na těch rybochovných zařízeních, tak při přijímání potravy ryba spotřebuje obrovské množství kyslíku," řekl ČTK Pernický. S krmením začali až nyní, kdy se noci ochladily a teplota vody klesla.