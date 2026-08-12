Sucho trápí rybáře, kvůli vedrům omezují krmení, na podzim čekají menší ryby

Rybáři v Olomouckém kraji bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami, některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnících omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech, zjistila ČTK. Podle vodohospodářů koryta menších a drobných toků již zcela vyschla.
Za katastrofální označují situaci olomoučtí rybáři. "Trusovka je bez vody, její přítoky taky. Šumice na Konicku a její přítoky jsou rovněž úplně bez vody," řekl ČTK předseda olomoucké místní organizace Michal Šefčík. Problémy už se projevily podle něj i na Těšetickém rybníku, kde po poklesu hladiny uhynuly ryby. Rybáři museli nasadit aerátory, které vodu provzdušňují a zakázali rybolov. Na Trusovickém potoce v Bohuňovicích při vysokých teplotách již na konci června zachránili zhruba 180 kilogramů ryb, dalších asi 25 kilogramů však uhynulo, doplnil Šefčík.
Z vysychajících toků rybáři pokračují v odlovech a transferech ryb do hlavního toku, řeky Moravy. I tam je ale podle Šefčíka vody málo. Další zásahy nyní plánují na Bystřici, kde je podle něj minimální průtok a začínají se vytvářet tůně. Rybáře trápí nejen sucho, ale i vedro zvyšující teplotu vody. Na Trusovickém potoku naměřili až 30 stupňů, tvořící se sinice se mohou rybám dostat do žaber a znemožnit jim dýchání.
Na tekoucích vodách mají rybáři možnosti, jak situaci ovlivnit, omezené. "Tam jsme fakt závislí na tom, jestli prší nebo neprší," řekl dnes ČTK Petr Kopřiva z přerovské místní organizace, kde již tento týden řešili úhyny ryb na mlýnském náhonu na Moštěnce. Na stojatých vodách rybáři už více než měsíc naplno využívají aerátory, kvůli nedostatku kyslíku omezují také krmení ryb. "Omezujeme krmení, ať ty ryby mají šanci přežít horka a kyslíkové deficity. Zatím se nám to daří," doplnil Kopřiva s tím, že omezení krmení se však negativně projeví na podzim při výlovech na jejich hmotnosti.
Podobně postupují také rybáři v Hustopečích nad Bečvou. Podle jejich předsedy Stanislava Pernického je na jejich jezerech úbytek vody nejméně půl metru, chovné rybníky se ale zatím daří udržet bez úhynů. "Řadu dnů nebo týdnů jsme nekrmili, protože kdybychom krmili rybu na těch rybochovných zařízeních, tak při přijímání potravy ryba spotřebuje obrovské množství kyslíku," řekl ČTK Pernický. S krmením začali až s poklesem teplot v noci.
Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové aktuálně řekou Bečvou v Přerově protéká 16 procent dlouhodobého průměrného srpnového průtoku a hladina se pohybuje několik centimetrů nad hranicí hydrologického sucha; jde o třetí nejsušší stav v tomto období ve 40leté historii měření. "Extrémně nízké jsou přítoky řeky Bečvy zejména na Hranicku - zcela vyschlé jsou například toky Mřenka, Hluzovský potok, Opatovický potok a Velička. Okolo osmi procent obvyklého množství vody protéká také Moštěnkou v Prusích," řekla dnes ČTK mluvčí povodí.
Průtok v řece Moravě v celém horním úseku až po Kroměříž je podle vodohospodářů pod limitem hydrologického sucha a jedná se o nejsušší stav v tomto období za 40 let měření. "Pod limitem hydrologického sucha jsou kromě řeky Moravy také její přítoky například Bystřice, Oskava, Blata nebo další řeky jako je Romže, Třebůvka nebo Oslava v Dlouhé Loučce," podotkla Kučerová. Průtoky ve větších tocích dosahují podle ní okolo pěti až 25 procent obvyklého množství, menší a drobné vodní toky jsou už zcela vyschlé. Jsou to například řeka Sitka ve Šternberku, Dolanský potok v Dolanech, Trusovický potok od obce Bělkovice nebo další menší toky na Uničovsku, dodala mluvčí.