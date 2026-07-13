Šumperk bude hostit mistrovství mladých hasičů z celého světa

V Šumperku bude od úterý do 18. července světový šampionát mladých hasičů. Přijedou na něj závodníci z 23 zemí světa. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní sportovní a společenskou událost v jeho historii, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová.
Na Mezinárodní setkání mladých hasičů a Mistrovství světa mládeže v klasických disciplínách mezinárodní hasičské organizace CTIF přijede do Šumperka přibližně 770 mladých závodníků spolu s vedoucími výprav, mezinárodními rozhodčími, organizátory a doprovodem. "Hostit mistrovství světa mladých hasičů je pro Šumperk mimořádná čest. Jsme hrdí, že jsme získali důvěru organizátorů," uvedl starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO). Doplnil, že takto významnou mezinárodní událost Šumperk dosud nezažil.
Vyvrcholením prvního dne bude slavnostní zahájení mistrovství v areálu Pavlínin dvůr, kterému bude předcházet průvod delegací centrem města. "Součástí zahajovacího ceremoniálu bude také zapálení slavnostního ohně, které symbolicky odstartuje světový šampionát mladých hasičů," doplnila mluvčí radnice.
Mistrovství ovlivní celé město. Sportovní soutěže budou na Tyršově stadionu, centrum Šumperka bude hostit doprovodný program a prezentaci jednotlivých zemí, kulturní akce jsou v plánu v Pavlínině dvoře. Stovky mladých závodníků jsou ubytovány ve školách a internátech ve městě.
Kvůli konání šampionátu budou v Šumperku dočasně uzavřeny některé ulice. V úterý je v plánu od 19:00 do 21:00 úplná uzavírka ulic Langrova, Gen. Svobody, Hlavní třídy a Fialova. Důvodem je slavnostní průvod závodníků, provoz bude řízen pořadateli a Městskou policií Šumperk. V pátek musí obyvatelé i návštěvníci města počítat s uzavírkou Hlavní třídy a Fialovy ulice kvůli výstavě a kulturnímu vystoupení, které je součástí mistrovství, uvedlo město na webu.