„Letošní sezona je nastavena komediálně. Chceme ale každý titul udělat originálně, aby tam byl náš tvůrčí vklad, aby to co nejvíc bavilo jak herce, tak diváky,“ uvedl Sodomka.

Divadlo zahájí klasickou komedií Carla Goldoniho Poprask na laguně. „Jde sice o prověřenou klasiku, ale vzniká pro nás nový překlad, který maximálně odpovídá současnému jazyku. Tak komiku přiblížíme i mladým lidem,“ přiblížil dramaturg.

Současně je to podle něj hra, která má ambici hrát se nejen na divadle. Odehrává se totiž v plenéru, takže ji chce soubor předvést i v létě v amfiteátrech.

Pak následuje další komedie, která bude trochu větší divočina. Je to v České republice dosud neuvedená hra Nicka Reeda Botox bez záruky.

„Jak už název napovídá, odehrává se tento příběh na plastické chirurgii. Je to divoká, nekorektní, pikantní komedie o různých lidech, kteří přicházejí na kliniku vedenou vyhořelým plastickým chirurgem, kterého to nebaví a chtěl by být spíš veterinář,“ popsal Sodomka.

Ve hře se řeší posedlost mládím, svým vzhledem a neochota smířit se se svým nedokonalým tělem.

Pane, vy jste vdova vyplní přání diváků

Třetím titulem soubor vyšel vstříc přání diváků šumperského divadla, kteří si přáli adaptaci úspěšného filmu. „To je ve dnešním divadle docela častý jev. Vzhledem k nabízejícímu se porovnání se slavným filmem to ale není nijak lehká disciplína,“ poznamenal Sodomka.

Režisér Jiří Liška tak zinscenuje adaptaci legendárního českého filmu Miloše Macourka a Václava Vorlíčka Pane, vy jste vdova. „Bude to tak trochu pohádka. Film je hodně o záměnách identit, všelijakých omylech, takže i v divadle by si měl najít svého diváka a čekáme dobrou návštěvnost,“ sdělil dramaturg.

Další kus si divadlo nechalo napsat na míru Tomášem Syrovátkou, který už pro šumperský soubor napsal několik her. Nese název Kdo neskáče, není Čech. „Tato hra je o sportu jen částečně, navazuje na naše úspěšné hry pro mládež. Bude to především takový dějepis v kostce,“ nastínil Sodomka.

„Chtěli bychom se zaměřit současným jazykem na současnost, ale postavy budou odskakovat do minulosti do různých etap českých dějin. Cílová skupina je druhý stupeň základních škol, ale věřím že pobaví i dospělé a bude to představení pro celou rodinu, vysvětlil.

Nechybí ani příběh hrdiny

Pak přijde „dramatická“ část sezony ve hře Hrdina nepřítel. „Je to zpracování příběhu Jaroslava Knápka, což je člověk ze Zábřehu, který zažil neuvěřitelné věci během druhé světové války. Zapojil se do odboje, byl pronásledován nejen nacisty, ale taky později komunisty,“ popsal Sodomka.

Hra ale není o příkořích. „Jde o příběh nezdolného osudu úžasného člověka, který se nikdy nesmířil s historickými nespravedlnostmi a nikdy se nenechal zlomit,“ podotkl.

Rovněž tato hra vzniká na míru šumperskému souboru. Píše ji Jaroslav Žváček, což je rodák z Bludova a úspěšný scenárista, který je podepsán například pod scénářem velmi úspěšného filmu Kobry a užovky. Spolu s ním se na hře podílí i regionální historik Vít Lucuk, který příběh Jaroslava Knápka sepsal pro Paměť národa.

Pod kůži. Přeneseně i doslova

Celá sezona nese název Pod kůži. „Jak už název připomíná, chceme divákům připravit jim nejbližší program, na míru. Je tam i replika ve hře Botox bez záruky, protože tam se aplikuje pod kůži doslova,“ poukázal Sodomka.

Divadlo chystá také dvě představení mimo předplatné pro malou scénu. Bude to jednak britská černá komedie Kočka v oreganu, což je hra o dvou zcela odlišných párech, které si nerozumí.

„Na závěr uděláme na malé scéně adaptaci slavné dětské knížky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Je to příběh pro malé děti a chceme, aby tento slavný nadčasový příběh oslovil stejnou cílovou skupinu, ale aby děti vzaly s sebou i rodiče či prarodiče, kteří si tento příběh zcela jistě vybaví,“ doplnil Michael Sodomka.