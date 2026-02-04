Událost, o které v těchto dnech zpětně informovala šumperská městská policie na svém facebookovém profilu, se odehrála v první polovině ledna.
„Na linku 156 zavolal občan s obavou o zmatenou ženu na vlakovém nádraží, která odmítala komunikovat. Na místo proto vyrazila hlídka. Po příjezdu strážníci zjistili, že se jedná o pohřešovanou osobu,“ popsali zástupci městské policie.
Záhy ale začala pozornost hlídky směřovat také k mladistvé dívce, jež seděla na lavičce hned vedle. Ta se totiž chovala podezřele, když si zakrývala obličej a nakonec se pokusila nenápadně odejít. V tu chvíli ji přítomná strážnice poznala, zhruba před půl rokem ji totiž shodou náhod právě tato hlídka řešila kvůli krádeži.
„Strážnice vyrazila za ní a situace se během vteřin vyhrotila, hledaná se rozhodla utéct. Strážnice ji doběhla, zadržela a současně vysílačkou přivolala posilovou hlídku. Kolega mezitím pohotově požádal přítomné osoby o dohled nad pohřešovanou ženou a přispěchal na pomoc. Společně se jim pak podařilo vzpurnou osobu zpacifikovat,“ popsali zástupci městské policie.
Následně dorazila Policie ČR, která si dívku převzala. Proč byla v pátrání, policisté neuvedli. „Jelikož se jednalo o pohřešovanou mladistvou, nebudeme se k situaci vyjadřovat,“ reagovala na dotaz iDNES.cz mluvčí Aneta Przepiorová.