Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

Černý instaloval deset laminátových Miminek již dříve na žižkovském vysílači v Praze, tři bronzové sochy jsou pak na pražské Kampě. Další bude vystavena ve Lvově a jedno je v soukromé sbírce.
„Další se nacházejí v Austrálii, něco v Americe, něco v Evropě a něco nyní také v Šumperku. Ten se tak zařadil do světové mapy,“ řekl umělec k odhalení sochy.
Instalace sochy vyvolala ve městě diskuze, majitelé hotelu s tím počítali. „Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil,“ podotkl Marcel Soural z investiční společnosti Trigema, které hotel od letošního dubna patří.
V Olomouckém kraji zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. Jde o více než dvoumetrovou sochu Lupiče, kterou výtvarník pro muzeum vytvořil v roce 2017. Vyrobena je z patinovaného laminátu a váží zhruba 23 kilogramů. Při svém pohybu po římse vydává také zvuky, různě křičí a nadává hlasem zpěváka Davida Kollera.
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20. května 2017
Hotel Perk koupila společnost Trigema od developera Jiřího Rulíška letos na jaře. Hotel nedávno získal jeden klíč v hodnocení Michelin Key. Trigema hotel zařadila do svého investičního fondu. Do podzimu má v plánu přebudovat tamní restauraci, záměrem je také vybudovat ve vnitrobloku wellness, jenž by měl sloužit i obyvatelům města.
Hotel Perk dříve fungoval pod jménem Grand a po tříleté rekonstrukci byl otevřen v létě 2023. Je ve funkcionalistické budově, jež patří mezi nejvýraznější stavby v Šumperku.
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Z šumperského hotelu Grand už je Perk, ducha první republiky si ale udržel
Hotel s kapacitou 35 pokojů, v nichž je 70 lůžek, získal po rekonstrukci nové konferenční sály, wellness centrum a restauraci, která je přístupná veřejnosti. Oprava si podle investora Ondřeje Veselovského vyžádala více než 100 milionů korun.
Původní hotel Grand byl postaven v roce 1931 ve funkcionalistickém stylu a stal se středem společenského dění v Šumperku. V roce 1968 bylo jeho okolí centrem odporu proti okupačním vojskům Varšavské smlouvy. Objevil se i na filmovém plátně, v roce 2013 se zde natáčela černá komedie Ondřeje Sokola s názvem Krásno.