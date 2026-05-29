Šumperk jako novinku turistické sezony zpřístupní utajované velitelství železnic

Město Šumperk letos zpřístupní veřejnosti unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, se stane součástí nové prohlídkové trasy. Prostory návštěvníkům nabídnou autentickou atmosféru období studené války, původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová. Trasa s názvem Utajené velitelství železnic - podzemní úkryt bude poprvé zpřístupněna tuto neděli.
"Objekt je v Šumperku známý také pod označením kryt pod Zámečkem. Právě odsud mělo být v případě krizové situace řízeno železniční spojení na celé Moravě. V podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, včetně unikátního velínu s mapou tratí, modelové železnice nebo expozice věnované branné výchově v období normalizace," uvedla mluvčí radnice. Doplnila, že součástí prohlídky jsou také příběhy významných osobností vojenských dějin Šumperka z let 1918 až 1938 a ukázky vojenských artefaktů.
Nová prohlídková trasa se stane novinkou letošní turistické sezony v Šumperku, která bude zahájena již tuto neděli. Komentované prohlídky podzemních prostor jsou v v plánu ve 13:30 a v 15:30. "Kapacita prohlídek je omezená, proto je nutná rezervace prostřednictvím stránek Turistického informačního centra Šumperk," doplnila mluvčí.
Během letních prázdnin budou prohlídky naplánovány vždy na pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu. Radnice zároveň pro letošní sezonu spustilo nový rezervační systém pro všechny turistické nabídky.
Kromě nové prohlídkové trasy se ve městě se zahájením turistické sezony otevře tradičně radniční věž a expozice čarodějnické procesy, která návštěvníky zavede do temné kapitoly šumperských dějin. Pravidelné prohlídky budou do konce září. O červencových a srpnových nedělích si budou moci zájemci prohlédnout město při komentovaných prohlídkách, po loňském úspěchu se vrací také interaktivní prohlídka Tajemství klášterní lékárny. Návštěvníci se na ní dozvědí zajímavosti o dominikánech v Šumperku, první šumperské lékárně, kterou provozovali, i o středověkých způsobech léčby. Jsou naplánovány denně v červenci a srpnu.