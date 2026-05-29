Šumperk jako novinku turistické sezony zpřístupní utajované velitelství železnic

Autor: ČTK
  13:32aktualizováno  13:32
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Šumperk letos zpřístupní veřejnosti unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, se stane součástí nové prohlídkové trasy. Prostory návštěvníkům nabídnou autentickou atmosféru období studené války, původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová. Trasa s názvem Utajené velitelství železnic - podzemní úkryt bude poprvé zpřístupněna tuto neděli.

"Objekt je v Šumperku známý také pod označením kryt pod Zámečkem. Právě odsud mělo být v případě krizové situace řízeno železniční spojení na celé Moravě. V podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, včetně unikátního velínu s mapou tratí, modelové železnice nebo expozice věnované branné výchově v období normalizace," uvedla mluvčí radnice. Doplnila, že součástí prohlídky jsou také příběhy významných osobností vojenských dějin Šumperka z let 1918 až 1938 a ukázky vojenských artefaktů.

Nová prohlídková trasa se stane novinkou letošní turistické sezony v Šumperku, která bude zahájena již tuto neděli. Komentované prohlídky podzemních prostor jsou v v plánu ve 13:30 a v 15:30. "Kapacita prohlídek je omezená, proto je nutná rezervace prostřednictvím stránek Turistického informačního centra Šumperk," doplnila mluvčí.

Během letních prázdnin budou prohlídky naplánovány vždy na pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu. Radnice zároveň pro letošní sezonu spustilo nový rezervační systém pro všechny turistické nabídky.

Kromě nové prohlídkové trasy se ve městě se zahájením turistické sezony otevře tradičně radniční věž a expozice čarodějnické procesy, která návštěvníky zavede do temné kapitoly šumperských dějin. Pravidelné prohlídky budou do konce září. O červencových a srpnových nedělích si budou moci zájemci prohlédnout město při komentovaných prohlídkách, po loňském úspěchu se vrací také interaktivní prohlídka Tajemství klášterní lékárny. Návštěvníci se na ní dozvědí zajímavosti o dominikánech v Šumperku, první šumperské lékárně, kterou provozovali, i o středověkých způsobech léčby. Jsou naplánovány denně v červenci a srpnu.

