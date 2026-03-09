Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci

Oznamovatel s boxem dorazil na služebnu městské policie ve večerních hodinách. „Plastovou bednu našel před vchodem do domu. Uvnitř byly tři dospělé kočky, dvě britské a jedna kočka domácí,“ popsali strážníci na Facebooku.
Tam současně vyzvali veřejnost, aby jim pomohla vypátrat majitele, případně informacemi pomoci zjistit okolnosti celé situace.
„Takovým způsobem se zvířat rozhodně zbavovat nelze. Kočky jsou momentálně umístěny na služebně, informace můžete sdělit na lince 156 nebo na telefonu 583 213 000,“ dodali zástupci městské policie.
Podle jejího ředitele Martina Pelnáře nebyl box neprodyšně uzavřený, konstrukce víka umožňovala přísun vzduchu a zvířatům tedy bezprostředně nehrozilo udušení.
„Po převzetí bedny jsme kočky hned vyjmuli a přemístili do našich pro zvířata určených přepravek. Jak dlouho byly kočky v boxu nevíme, budeme předávat podnět veterinární správě ohledně možného týrání, ale pokud není znám majitel, bude se to řešit těžko,“ shrnul.
„Chytit ho, tak se neznám“
Lidé v diskusi pod příspěvkem odsoudili chování majitele zvířat. „Chuděrky. No najít, kdo to udělal, a zavřít je taky do něčeho,“ napsala například Petra M. „Toto je týrání zvířat, chytit toho, kdo to udělal, tak se neznám,“ přidala se Lucie V.
Kromě odsudků a nadávek nicméně hned padlo i několik nabídek od lidí ochotných ujmout se dočasně či trvale nalezených koček.
„Zájemců se nám ozvalo hned několik a zřejmě už máme vytipovaného budoucího adoptivního majitele, který je ochoten vzít si všechny tři kočky. Což je ideální, protože je nebude nutné rozdělovat. Ještě ale počkáme, zda se přece jen nepřihlásí majitel,“ uvedl v pondělí po poledni pro iDNES.cz Pelnář.