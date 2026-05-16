Strážníci při výkonu služby berou detektory kovů na hřiště v pravidelných intervalech.
„Kontroly probíhají namátkově. Zaměřujeme se na skryté kovové předměty v zemi, které by mohly způsobit poranění dětí,“ uvedla městská policie Šumperk.
„Některé nálezy byly opravdu nebezpečné, jednalo se například o rezavé dráty, hřebíky, střepy skla nebo ostré zkorodované kovové části,“ shrnuli na sociálních sítích šumperští strážnici. „I tohle je součást naší práce, prevence a snaha dělat šumperská hřiště bezpečnější.“
Po kontrole na hřiště strážníci vždy vyvěsí samolepku s datem, kdy bylo hřiště prozkoumáno. Kontroly dětských hřišť začaly loni, když byly v atrakcích nalezeny různé ostré předměty. Město zintenzivnilo dohled s využitím kamer i hlídek strážníků.