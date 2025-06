Jednašedesátiletý muž zaútočil na svého bratra – dvojče, čin si dopředu naplánoval. Kriminalisté zjistili, že se podobného zločinu dopustil už v minulosti, kdy několika výstřely zavraždil svou manželku.

Nyní pachatel, který podle znaleckého posudku vykazuje psychopatické rysy, svou agresi vůči rodině projevil znovu. Za pokus o vraždu a výtržnictví mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Na soud bude čekat ve vazbě.

Útok se odehrál toto pondělí před třináctou hodinou, kdy si muž počíhal na bratra ve vypůjčeném osobním voze v blízkosti šumperského okresního soudu.

„Pachatel věděl, že jeho bratr půjde k soudu vypovídat ohledně rodinných sporů majetkového charakteru. Jakmile svého bratra zahlédl jít po chodníku v ulici M. R. Štefánika, rozjel se vypůjčeným SUV ve stejném směru a jakmile nabral rychlost, úmyslně vybočil na chodník a zezadu do bratra najel,“ popsal šéf krajské kriminálky Jan Lisický.

Poté, co se bratr sesunul na chodník, muž do něj opět najel a přitlačil ho na zídku. Poté vystoupil z vozu s golfovou holí a koncem, takzvaným železem, bratra opakovaně udeřil do hlavy a horní části těla.

„Oběť se i přes vážná zranění pokusila utéct na zahrádku blízké restaurace, kde útočníkovi golfovou hůl vytrhl jeden z hostů. Napadený skončil s vážnými zraněními v olomoucké fakultní nemocnici a jeho stav je i nadále vážný,“ popsal Lisický s tím, že oběť útoku utrpěla mnohačetné zlomeniny pánve a kyčle.

Před první vraždou muž sloužil u policie

Zhruba půl hodiny po činu, tedy kolem půl druhé odpoledne, se útočník sám přihlásil na policii. Případem se ihned po oznámení začali zabývat šumperští policisté a kriminalisté, případ si poté převzala krajská kriminálka.

Ta v průběhu vyšetřování zjistila, že útočník byl v minulosti odsouzen za vraždu, když v roce 1994 zastřelil třemi ranami zblízka svou manželku. Podle informací iDNES.cz tehdy ženu, která byla soudkyní, zavraždil přímo v budově olomouckého soudu.

Za mřížemi za to měl strávit 13 let, po devíti – tedy v roce 2003 – byl však za dobré chování propuštěn na svobodu.

„Kriminalisté rovněž zjistili, že před první vraždou muž sloužil u policie, nejdříve v roce 1989 jako civilní zaměstnanec na ekonomickém oddělení, později po sametové revoluci postoupil do služebního poměru. Když se ukázalo, co je zač, v roce 1993 od policie odešel a rok poté poprvé vraždil,“ doplnil Lisický.

Bratry rozeštvaly spory o majetek

Motivem nynějšího činu byly dlouhodobé rodinné spory majetkového charakteru. Paradoxně i přesto, že po propuštění z vězení se rodina o muže dobře postarala a finančně mu vypomohla. Od svého bratra navíc dostal nabídku pracovat u něj ve firmě. Sourozence však později rozkmotřily finanční záležitosti a spory o dědictví.

Policie zveřejnila video z útoku výpůjčeným autem a žádá o pomoc veřejnost, která by mohla kriminalistům objasnit, kde se vůz stříbrné barvy pohyboval před samotným činem.

„Je vzácností, že skutek máme zachycený na kameře. Rád bych požádal případné svědky o poskytnutí informace o pohybu vozidla SUV Kia Sportage Combi, které obviněný použil, což pomůže vytrasovat pohyb auta,“ uzavřel Lisický.

V regionu jde během týdne už o druhý případ vraždy nebo pokusu o ni mezi bratry. V noci na sobotu zaútočil v rodinném domě v Bystročicích na Olomoucku sedmapadesátiletý nesvéprávný muž nožem na spícího třiašedesátiletého bratra a ten na místě zemřel. Poté se pachatel odjel do blízké Olomouce sám přihlásit policii.