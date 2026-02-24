Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Autor: stk
  17:02aktualizováno  17:02
Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu chodila ulicemi s nedostatečně oblečeným dítětem v kočárku, místní policista zase za to, že ve svém volnu zpacifikoval nebezpečného agresivního muže ozbrojeného nožem.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zkontrolovat ženu, která se nedávno potácela ve večerních hodinách Šumperkem s kočárkem, vyjeli strážníci na základě oznámení na linku 156.

„Jevila známky silné podnapilosti, byla zima a dítě nebylo dostatečně zakryté. Strážníci na místě zjistili, že je žena pod vlivem alkoholu, orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 3,1 promile,“ uvedli zástupci městské policie na Facebooku, kde zveřejnili video z výjezdu.

Strážníci v první řadě řešili především ohrožení nedostatečně oblečeného dítěte mrazivým počasím, proto ho naložili do vyhřáté služební dodávky, kam se následně přesunula i matka. Hlídka po konzultaci situace se zástupcem příslušného oddělení sociálně-právní ochrany dětí nakonec miminko předala přivolané příbuzné ženy.

Stav matky ilustroval třeba fakt, že na žádost o předložení dokladu totožnosti reagovala podáním platební karty. Při řešení situace také během krátké chvíle přešla od pláče ke slovním výpadům vůči strážníkům, poté se pro změnu uklidnila až tak, že došlo na pokus o žertování.

„A pak si můžu dělat co chci? Můžu jít udělat vraždu? A já si dělám p***l!“ reagovala opilá na to, že si dítě jede vyzvednout její příbuzná. Jako příčinu celé situace žena označila rozchod s přítelem. Větší množství alkoholu vypila kvůli rozrušení z konce vztahu, večerní pochod ulicemi zase zdůvodnila tím, že si „jde za starým pro alimenty“.

Strážníci v diskusi na sociální síti sklidili za svůj klidný a lidský přístup, kdy se mimo jiné také snažili ženu pro příště od řešení problémů alkoholem odradit, slova chvály. „Krásná práce, díky i za lidské chování k paní,“ napsala například Jana S.

Agresora s nožem zpacifikoval policista

Mnohem vyhrocenější situace se ovšem podle nyní zveřejněných informací ve městě odehrála v pátek krátce před jedenáctou hodinou v noci. Jen tři dny poté, co byla ve městě pobodána taxikářka a na následky zranění nakonec zemřela, se v Gagarinově ulici objevil agresivní opilý muž s nožem v ruce, který kolemjdoucím vyhrožoval zabitím.

Naštěstí místem mimo jiné procházel i policista v civilu, který měl zrovna volno. Ten ihned zareagoval, muži se řádně identifikoval a vyzval ho, aby svého jednání zanechal. Přestože to však několikrát zopakoval, agresor na to nereagoval.

„Vzhledem k těmto okolnostem použil policista zákonný donucovací prostředek v podobě hrozby namířenou střelnou zbraní a podezřelého následně za pomoci hmatů a chvatů svedl na zem,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo pak na základě telefonátu svědkyně události dorazila vyslaná hlídka, jež si zadrženého jednapadesátiletého muže převzala.

„Policisté ho převezli do nemocnice na ošetření, protože byl při zákroku lehce zraněn v oblasti nosu. Poté pokračovala cesta na služebnu, kde agresor skončil v cele. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,27 promile,“ přiblížila Zajícová.

Po noci strávené za mřížemi a vyřízení všech úředních náležitostí byl muž v odpoledních hodinách propuštěn na svobodu, přičemž mu nyní za trestný čin výtržnictví hrozí v krajním případě až dva roky vězení.

Policistou, jenž muže zadržel, byl shodou okolností Martin Piták, který si před třemi lety s kolegou vysloužil ocenění za policejní čin roku. V říjnu 2022 museli oba tasit zbraně a při snaze zadržet ve Velkých Losinách běsnícího zdrogovaného vraha, který se po ubodání kamaráda vrhl i na ně, došlo dokonce na dva výstřely. Jen o pár dní později navíc zatýkali dalšího vraha.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, střelbou zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval ve svém bytě, je po smrti. Nejprve proti němu zakročila zásahová jednotka,...

24. února 2026  14:32,  aktualizováno  18:11

Samec tygra ussurijského se ze zlínské zoo přesunul do zahrady v Portugalsku

ilustrační snímek

Samec tygra ussurijského se ze zlínské zoo přesunul do zahrady v portugalském Lisabonu. Téměř dvouletý samec Ozzy dospěl, nadále proto nemohl zůstat v expozici...

24. února 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

V Žatci vytvořili výukové materiály k přiblížení chmelařské tradice žákům

V Ĺ˝atci vytvoĹ™ili vĂ˝ukovĂ© materiĂˇly k pĹ™iblĂ­ĹľenĂ­ chmelaĹ™skĂ© tradice ĹľĂˇkĹŻm

Radnice v Žatci vytvořila spolu s místním muzeem soubor výukových materiálů, které žákům přibližují chmelařskou tradici. Snahou tvůrců je prohloubit zájem dětí...

24. února 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

Nymburskou radnici ozdobí první soška skřítka nárožníčka,postupně přibudou další

ilustrační snímek

Nymburskou radnici na začátku března ozdobí první soška takzvaného skřítka nárožníčka, a to Hány z Rathausu. První z 12 plánovaných sošek, které mají odkazovat...

24. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pryč s rudoarmějcem z centra Brna, hlásají Piráti. Sbírají podpisy pod petici

Piráti chtějí nechat přesunout sochu rudoarmějce z centra Brna

Koalice TU! v čele s Piráty dnes začala sbírat podpisy pod petici za přesun pomníku rudoarmějce z Moravského náměstí v Brně. Petice podle iniciátorů neusiluje o vymazání historie, ale o její zasazení...

24. února 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Pardubický kraj žádá změnu rozdělování daní, chce spravedlivější systém

ilustrační snímek

Pardubický kraj předloží poslancům dva návrhy na změnu rozpočtového určení sdílených daní. Rozhodli o tom dnes zastupitelé. Současný stav považuje hejtmanství...

24. února 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Policisté kroutili hlavami nad podivným vozítkem. České silnice ale už viděly leccos

Futuristické vozidlo zaskočilo o víkendu policisty v obci Ostravice na...

Stal se z toho hit internetu a hlavně sociálních sítí. Netradiční futuristické vozidlo zaskočilo o víkendu policisty v obci Ostravice na Frýdecko-Místecku. Když jej zastavili, zjistili, že jde o...

24. února 2026  17:15

Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Silně opilá matka ohrozila v mrazu své dítě.

Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu...

24. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

První plzeňský obvod postaví na rozvíjejícím se sídlišti Vinice pavilon školky

ilustrační snímek

Nový pavilon mateřské školy postaví první plzeňský obvod v sídlištní části Vinice. Moderní budova bude navazovat na areál 81. mateřské školy v Břeclavské ulici...

24. února 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

První plzeňský obvod postaví na rozvíjejícím se sídlišti Vinice pavilon školky

ilustrační snímek

Nový pavilon mateřské školy postaví první plzeňský obvod v sídlištní části Vinice. Moderní budova bude navazovat na areál 81. mateřské školy v Břeclavské ulici...

24. února 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Většina hlasujících v anketě Kyjova souhlasila s pořádáním městského ohňostroje

ilustrační snímek

S pořádáním městského silvestrovského ohňostroje souhlasila v anketě Kyjova na Hodonínsku většina hlasujících. Názory obyvatel město sbíralo od 2. do 18....

24. února 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

Muzeum Jindřichohradecka chystá výstavu 50 let trienále umělecké knižní vazby

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka zahájí 3. března sezonu výstavou 50 let trienále umělecké knižní vazby. Připomíná historii soutěžní přehlídky, která se postupně...

24. února 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.