Na šumperské vlakové nádraží vyjeli policisté a záchranná služba v sobotu v deset večer na základě oznámení o napadení osmatřicetiletého muže.
„Mimo zraněného se zde nacházela i třicetiletá oznamovatelka, která přivolala zdravotnickou pomoc. Žena uvedla, že na napadeného zaútočil jiný muž poté, co k němu přišel a chtěl peníze. Když je nedostal, měl poškozeného bodnout nožem a odejít,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Policisté ihned zahájili pátrání po údajném nebezpečném útočníkovi a přivolali šumperské kriminalisty, ti však brzy rozpoznali, že svědkyně nemluvila pravdu. Spojili se proto s krajskými kriminalisty, kteří si případ převzali. Společně pak důsledným vyšetřováním zjistili, že se vše odehrálo úplně jinak a jinde.
„K napadení došlo v bytě v Zábřehu a útočníkem nebyl neznámý muž, jak tvrdila oznamovatelka, ale právě ona. Za dvě a půl hodiny od oznámení se tak kriminalistům podařilo napadení muže objasnit a pachatelku zadržet. Přesný motiv činu není znám,“ shrnul Hejtman.
Jak přesně se dvojice včetně pobodaného muže na nádraží v Šumperku přepravila – tedy zda sem například dojela vlakem – nechtěla policie specifikovat. Žena bude na soud čekat ve vazbě, za pokus o vraždu jí hrozí deset až osmnáct let vězení.