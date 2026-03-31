Auto pro sedm pasažérů se bude pohybovat po území města, kde budou mít cestující k dispozici více než dvě stovky virtuálních zastávek. V ulicích tedy žádné označníky či přístřešky nebudou, v mobilní aplikaci je však lidé uvidí. Pro objednání jízdy je proto nutný chytrý telefon.
„Cestující si jízdu objednají prostřednictvím mobilní aplikace, která již funguje v několika městech a bude přizpůsobena potřebám Šumperku. Aplikace bude přijímat objednávky až týden dopředu a vyhodnocovat nejvýhodnější trasu přepravy podle aktuálních objednávek a stavu dopravy ve městě,“ uvedl místostarosta Karel Hošek (Šumperáci).
Objednávku lze udělat i pro seniora či dítě, jimž stačí při nástupu říct jméno člověka, který ji vytvořil.
Možnost objednat cestu až sedm dní dopředu ukazuje podle dodavatele aplikace na technologickou vyspělost systému. Jde však hlavně o komfort pro cestující, pro řidiče není objednávka předem podstatná.
„Dopravce dostává zastávky do navigace v momentě, kdy řídí vozidlo a není pro něj rozdíl mezi okamžitou poptávkou či předobjednávkou. Předobjednávky jsou nejméně využívanou službou,“ popsal zkušenost z praxe Dominik Janík z firmy CITYA, jež stojí za aplikací ŠumBus.
Jezdit bude v pracovní dny od 7 do 20 hodin
Město bude službu dotovat. Ve výběrovém řízení na její provoz uspěla společnost Robotrio s cenou 144 tisíc korun bez DPH za měsíc na dobu 1,5 roku. Místní dopravce nabídl zajištění dopravy klimatizovaným vozem Ford Tourneo Custom.
Možnosti veřejné dopravy v Šumperku
Možnosti přepravy a cena za jednu jízdu na osobu:
ŠumBus bude v provozu v pracovní dny od 7 do 20 hodin. Jedno svezení po městě stojí 20 korun, žádné slevy zde neplatí. Město doporučuje uhradit jízdné v aplikaci, alternativně to ovšem jde i kartou přímo ve voze.
Službou chce radnice oslovit ty, kteří hledají pohodlnou a flexibilní přepravu po městě například mimo dopravní špičku nebo v oblastech, kde není klasické spojení tak časté.
„Cílem je nabídnout obyvatelům moderní dopravní řešení, jež lépe reaguje na aktuální poptávku a zároveň efektivně doplňuje stávající MHD, sdílené elektrovozidlo a Taxík Maxík provozovaný společností Pontis pro přepravu seniorů,“ shrnul starosta Miroslav Adámek (ANO).
Může jít o alternativu k přetíženému senior taxi
Podle místostarosty Hoška by nemělo jít o konkurenci místním taxislužbám. „Naším cílem bylo doplnit kapacitní služby MHD, na něž radnice doplácí 12 milionů korun, a přesto nejsou některé části města dobře obslouženy linkovými autobusy. Zároveň by měl ŠumBus doplnit plně vytížené služby Taxíku Maxíku, jež využívají imobilní a senioři pro cesty po Šumperku,“ nastínil.
O tom, že by ve městě mohla poptávková doprava začít jezdit, informoval iDNES.cz již v loňském roce.
„Byla zde provedena kompletní příprava, studie potřeb cestujících, simulace a samotný provoz je řádně připraven s ověřeným dopravcem, proto očekáváme úspěšné spuštění. Šumperk je zatím jediným projektem v Olomouckém kraji, ale není integrován do krajské dopravy,“ přiblížil následný vývoj Janík.
Hejtmanství za minulého vedení spustilo v září 2024 na zkoušku objednávání mikrobusu v okolí Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Zhruba po třech měsících s novým vedením kraje ale služba skončila. Podle Janíka je ovšem lepší hodnotit novinku po uplynutí šesti až dvanácti měsíců, aby měli lidé prostor si na ni zvyknout.
„V minulosti proběhl pilotní provoz poptávkové dopravy, který se však nesetkal se zvýšeným zájmem veřejnosti. Následně chtěl kraj zavést poptávkovou dopravu pro spojení tří krajů s návozem na přestup v Konici. Ani v tomto případě se kraj nesetkal s kladnou odezvou,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
„Na území kraje je přeprava cestujících provozována veřejnou linkovou a drážní dopravou, kdy je zajišťována přeprava větších skupin cestujících ze vzdálenějších míst do významnějších přestupních uzlů primárně za prací, vzděláním, pro cesty k lékařům, případně za nákupy a kulturou,“ doplnila.
Pro poptávkovou přepravu platí volnější pravidla
Větší rozšiřování poptávkové dopravy umožnila loni v létě novela silničního zákona, která dala městům a obcím legislativní oporu pro její zavádění. S její pomocí lze tudíž nyní rozšiřovat veřejnou linkovou dopravu.
Maximálně devítimístná vozidla zároveň nemusejí splňovat všechny stanovené standardy přepravy, jako je třeba odvoz cestujících na vozíku. Samosprávy je ale mohou poskytovat, pokud chtějí. Konkrétně ŠumBus vozíčkáře přepravovat nebude, ve výbavě je však dětská sedačka pro děti od 80 do 150 centimetrů a v autě je místo pro kočárky a zavazadla. Postupně se má navíc služba vylepšovat.
„Šumperk bude mít ten nejvyspělejší systém poptávkové dopravy v Evropě, který se ve spolupráci s městem bude průběžně dále rozvíjet. Už krátce po spuštění se uživatelé mohou těšit na nové funkcionality nebo další formy objednávky,“ uvedl Janík.
„Registrujeme rovněž velký zájem z dalších obcí Olomouckého kraje a věřím, že po vyzkoušení ŠumBusu se ještě zvětší,“ dodal zakladatel startupu CITYA.